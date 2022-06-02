端午3天假全國警疏導車潮　連假車禍肇因「未依規定讓車」居首

▲警政署通令全國警方對端午連假進行交通疏導工作，籲請民眾配合。（圖／記者張君豪翻攝、圖說以下同）

記者張君豪／台北報導

6月3日到5日端午連假期間，警政署責成全國各地警察機關應加強規畫連假出遊返鄉車潮疏導工作；警方將針對轄內舉辦之端午節祭祀賽會、民俗活動、觀光景點、遊樂園區及易壅塞路段，進行交通管制、疏導措施，並將針對交通瓶頸、易壅塞路段實施加強管制，預先規劃替代路線進行疏導，以維護國人行車安全。

警政署分析，去年端午節連假期間車禍案件，以「未依規定讓車」395件為肇事首因。「未注意車前狀況」349件次之、「違反號誌管制或指揮」126件排名第三。

警方呼籲民眾端午連假返鄉、出遊時，若有長途駕駛必要，應養足精神再上路，避免疲勞駕駛及超速違規，並請民眾遵守交通號誌及警員指揮方能確保交通安全和行進順暢。

警政署提醒駕駛人返鄉出遊時，可利用公路總局在端午連假期間的多項公共運輸優惠措施，包含85折票價、轉乘免費等優惠，避免南來北往造成疲勞駕駛，免去塞車之苦。

另外全國各警察機關因新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，警方將續依中央流行疫情指揮中心、滾動式檢討交通疏導及相關防疫措施，相關措施將會透過警廣電臺加強宣導，民眾也可透過 1968服務網或「幸福公路」App，掌握國道路況交通資訊，或可利用國道替代道路避開塞車路段及時段。

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