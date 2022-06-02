沒人看書為何越寫越厚？「美國最偉大也最爭議小説家」寫作儀式曝

▲「美國最偉大的小說家」強納森‧法蘭岑（左）透過視訊跨海與台灣讀者互動。（圖／翻攝自台北國際書展直播）

記者林育綾／台北報導

台北國際書展在2日開展，被譽為「美國最偉大的小說家」強納森‧法蘭岑（Jonathan Franzen）特地透過視訊，跨海與讀者互動，被問及在這時代明知越來越多人「不愛讀書」，為何他的書卻越寫越厚？他除了分享看法，也透露自己的寫作儀式、保持專注的方法。

強納森‧法蘭岑是美國這一代最有名氣，也引來爭議的小說家，也是本世紀第一位登上《時代》封面的小說家，曾寫過重量級長篇小說《修正》暢銷300萬本；近來再發表全新長篇小說《十字路》，拋開炫技的寫法，被國際媒體大讚是「法蘭岑至今最好的作品」。

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在書展開展首日，新經典文化出版更邀請法蘭岑，透過遠端視訊跟台灣讀者連線，由台灣作家李桐豪擔任提問角色。而李桐豪也提問，在如今這個「越來越多人不讀書」的時代，為什麼法蘭岑的書越寫越長、越寫越厚？像是這次出版的新出《十字路》就多達600頁。

法蘭岑表示，有意識到自己不常寫太短的內容，不過這本書「還沒超過1000頁，不用這麼緊張、害怕」，如果是以身為讀者的立場來說，讀到好書時，「我會很高興這本書沒這麼快結尾，還有很足夠的篇幅可以去閱讀、思考」，所以他鼓勵讀者，「不要被600頁嚇到了，如果你讀了，發現很喜歡，會很高興有600頁可以慢慢讀下去。」

▲強納森‧法蘭岑近來發表全新長篇小說《十字路》。（圖／新經典文化提供）



法蘭岑也透露，其實自己有一間離家不遠的辦公室，每天他早起簡單吃完早餐後，就會到那裡工作，每次待在那寫作5到10個小時，一個星期7天都去，每隔大約兩個月才會休息一、兩週。對他來說，不喜歡待在家寫作，那會有種像是生病的小孩被關在家、看別人出去玩，感覺很不好。

他幾乎天天都寫作，是因為寫文學小說確實很耗費心力，必須全神貫注，不停寫下去，「如果中間休息一天，會有非常多零碎的想法堆積在腦海裡，可能會讓我的腦袋爆炸。」

特別的是，他每天進到辦公室第一件事是「寫日記」 ，他從文具店買一種一本5年份的日記，每天只寫6行，回顧昨天的事，才開始進行寫作。他會先花2到3小時回顧昨日寫的內容，進行調整，然後吃午餐，才開始試圖寫新的進度，大約寫2到3小時才收工回家。

▲每天開始寫作前，他會先寫「6行日記」。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

如何保持寫作的專注？法蘭岑透露，他的寫作辦公室可說是一個「純黑空間」，窗欄也全拉上，只留書桌一盞燈，對他而言，這樣的環境再搭配規律的節奏，能夠幫他維持專注力。

雖然如今閱讀人口不斷萎縮，法蘭岑也向讀者表示「謝謝各位還願意閱讀」，他分享自己常常收到讀者的E-mail提到，「好像只有自己在讀書」，不過他認為，即使閱讀人口只有全球百分之幾，那也相當於還有數百萬人跟你一樣還在讀書。

「我不能決定大家的休閒娛樂要做什麼，但看書跟其他的娛樂體驗確實不一樣」，法蘭岑說，讀文字的時候，你眼前的畫面全是靠自己建構，不同於影視或漫畫，這些視覺是由他人建構，讀書則是全是由你自己轉化和想像畫面。因此有時候即使放下書本，你還能清晰記得內容。

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