　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

沒人看書為何越寫越厚？「美國最偉大也最爭議小説家」寫作儀式曝

▲▼「美國最偉大的小說家」強納森‧法蘭岑（Jonathan Franzen）透過視訊跨海與台灣讀者互動。（圖／翻攝自台北國際書展直播）

▲「美國最偉大的小說家」強納森‧法蘭岑（左）透過視訊跨海與台灣讀者互動。（圖／翻攝自台北國際書展直播）

記者林育綾／台北報導

台北國際書展在2日開展，被譽為「美國最偉大的小說家」強納森‧法蘭岑（Jonathan Franzen）特地透過視訊，跨海與讀者互動，被問及在這時代明知越來越多人「不愛讀書」，為何他的書卻越寫越厚？他除了分享看法，也透露自己的寫作儀式、保持專注的方法。

強納森‧法蘭岑是美國這一代最有名氣，也引來爭議的小說家，也是本世紀第一位登上《時代》封面的小說家，曾寫過重量級長篇小說《修正》暢銷300萬本；近來再發表全新長篇小說《十字路》，拋開炫技的寫法，被國際媒體大讚是「法蘭岑至今最好的作品」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在書展開展首日，新經典文化出版更邀請法蘭岑，透過遠端視訊跟台灣讀者連線，由台灣作家李桐豪擔任提問角色。而李桐豪也提問，在如今這個「越來越多人不讀書」的時代，為什麼法蘭岑的書越寫越長、越寫越厚？像是這次出版的新出《十字路》就多達600頁。

法蘭岑表示，有意識到自己不常寫太短的內容，不過這本書「還沒超過1000頁，不用這麼緊張、害怕」，如果是以身為讀者的立場來說，讀到好書時，「我會很高興這本書沒這麼快結尾，還有很足夠的篇幅可以去閱讀、思考」，所以他鼓勵讀者，「不要被600頁嚇到了，如果你讀了，發現很喜歡，會很高興有600頁可以慢慢讀下去。」▲▼強納森‧法蘭岑是美國這一代最有名氣，也引來爭議的小說家，近來發表全新長篇小說《十字路》。（圖／新經典文化提供）

▲強納森‧法蘭岑近來發表全新長篇小說《十字路》。（圖／新經典文化提供）

法蘭岑也透露，其實自己有一間離家不遠的辦公室，每天他早起簡單吃完早餐後，就會到那裡工作，每次待在那寫作5到10個小時，一個星期7天都去，每隔大約兩個月才會休息一、兩週。對他來說，不喜歡待在家寫作，那會有種像是生病的小孩被關在家、看別人出去玩，感覺很不好。

他幾乎天天都寫作，是因為寫文學小說確實很耗費心力，必須全神貫注，不停寫下去，「如果中間休息一天，會有非常多零碎的想法堆積在腦海裡，可能會讓我的腦袋爆炸。」

特別的是，他每天進到辦公室第一件事是「寫日記」 ，他從文具店買一種一本5年份的日記，每天只寫6行，回顧昨天的事，才開始進行寫作。他會先花2到3小時回顧昨日寫的內容，進行調整，然後吃午餐，才開始試圖寫新的進度，大約寫2到3小時才收工回家。

▲▼鋼筆，寫作，舊書信（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲每天開始寫作前，他會先寫「6行日記」。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

如何保持寫作的專注？法蘭岑透露，他的寫作辦公室可說是一個「純黑空間」，窗欄也全拉上，只留書桌一盞燈，對他而言，這樣的環境再搭配規律的節奏，能夠幫他維持專注力。

雖然如今閱讀人口不斷萎縮，法蘭岑也向讀者表示「謝謝各位還願意閱讀」，他分享自己常常收到讀者的E-mail提到，「好像只有自己在讀書」，不過他認為，即使閱讀人口只有全球百分之幾，那也相當於還有數百萬人跟你一樣還在讀書。

「我不能決定大家的休閒娛樂要做什麼，但看書跟其他的娛樂體驗確實不一樣」，法蘭岑說，讀文字的時候，你眼前的畫面全是靠自己建構，不同於影視或漫畫，這些視覺是由他人建構，讀書則是全是由你自己轉化和想像畫面。因此有時候即使放下書本，你還能清晰記得內容。

相關報導

從冰箱貨架選書！書展限時「讀字便利店」開賣　藥房處方也是書

台北國際書展「與烏克蘭同在」　她現身展區：數月前還在防空洞

ET快訊
三重保全宿舍內被砍命危　凶手激動：他先動手的
快訊／抓到了！IP在北市府的網軍是他　與柯文哲攝影無關
醜聞連環爆！汪小菲抖音置頂「願故人不散」…陸網灌爆嗆
孫生割包皮「尺寸太驚人」！　正面全脫給拍嚇瘋粉絲
染疫後2動作測「心肺功能受損」？醫嘆：2族群一面倒惡化
威迪茲手套出現外部物質　遭罰禁賽10場
恩恩爸爸為何不能帶走錄音檔？　原來卡在「這條法規」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兒童腦炎要怎預防？李秉穎吐4字「唯一方式」遭轟爆：講幹話

沒人看書為何越寫越厚？「美國最偉大也最爭議小説家」寫作儀式曝

北市府攝影被控PTT網軍　他亮「顏色」：想打柯文哲卻打到自己人

Discovery+宣布製作《Johnny vs Amber》官司紀錄片！網狂求1片段

台鐵龜山大里間土石流！「未設預警系統」　年底前加高擋土牆

12星座「端午運勢」一次看！雙魚桃花亂綻、水瓶努力取得平衡

台鐵龜山大里間土石流「3.5小時搶通」　3320人行程遭延誤

桃園+7824！端午連假3天均開幼兒接種站　打BNT疫苗採雙軌制

快訊／校園單日+7168！學生確診總數逾21.7萬　6321所園校停課

明國道6路段必塞爆！國5「恐連堵11小時」　高公局曝好走時段

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

Andy雪恥！Joeman見面先跪：對不起　「免費改造紀卜心」新造型網讚爆

鸚鵡秀恩愛「坐手上生蛋」　媽捧孫子笑：把我當鳥巢？

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

王少偉「YO Cyndi北北」經典還原　合體「盜版心凌」唱跳《愛你》喘吁吁

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

籃球決賽剩3.6秒...2隊同分　神球員半場壓哨絕殺奪冠 ！

兒童腦炎要怎預防？李秉穎吐4字「唯一方式」遭轟爆：講幹話

沒人看書為何越寫越厚？「美國最偉大也最爭議小説家」寫作儀式曝

北市府攝影被控PTT網軍　他亮「顏色」：想打柯文哲卻打到自己人

Discovery+宣布製作《Johnny vs Amber》官司紀錄片！網狂求1片段

台鐵龜山大里間土石流！「未設預警系統」　年底前加高擋土牆

12星座「端午運勢」一次看！雙魚桃花亂綻、水瓶努力取得平衡

台鐵龜山大里間土石流「3.5小時搶通」　3320人行程遭延誤

桃園+7824！端午連假3天均開幼兒接種站　打BNT疫苗採雙軌制

快訊／校園單日+7168！學生確診總數逾21.7萬　6321所園校停課

明國道6路段必塞爆！國5「恐連堵11小時」　高公局曝好走時段

新竹男隨機殺人！狂追100m徒手打死可憐男　他送醫竟確診

北極星藥業6／6掛牌　以每股82元上市

開戰百日烏克蘭已丟2成領土！　澤倫斯基坦承：每天陣亡上百官兵

兒童腦炎要怎預防？李秉穎吐4字「唯一方式」遭轟爆：講幹話

澤倫斯基夫人：9歲兒常對父親提「軍事建議」　誠實解釋戰爭真相

福特「四缸Focus」確定6／6發表！外觀採全新設計　預計7月開賣

T1得分王吃霸王餐　F級核彈女網紅已報警：希望他重視

鄭允浩「跟洪宗玄搶李沇熹」！　隔5年回歸傳新劇上演三角戀

抓到了！IP在北市府、造謠妻小確診的是他　與柯文哲攝影、衛生局員工無關

威迪茲抹油被禁賽10場　林華韋：按照規定辦理

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

快訊／台南Josh離婚了！Amber發IG反擊

【心內話】翻玩人生拍A片

政府未購兒童疫苗就與病毒共存　蘆洲3歲童染疫併腦炎離世

快訊／中重症+413！9歲童「家中死亡」

快訊／今暴增144死！本土+76967

本土+76967　3縣市病例數破萬！

確診解隔「快篩2條線」！陳時中籲僅需做好3件事

象迷妹雪乳卡髒東西！男球迷出手救援掀暴動

高雄摩鐵藏針孔！正妹孕婦要洗澡嚇傻

網購衛生紙「好市多1新規定」　他傻爆眼！

醫見「台北街頭這幕」怕了：1條件不足，台灣永遠沒準備好

精子被啃到「缺頭沒尾巴」！夫妻不孕原因找到了

6歲腦癌女童「確診時間報錯」將延後治療　爸含淚求救

陳時中估「全國染疫率10%」反轉下降　台大醫1句話吐槽

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

研究：新冠疫苗「打3劑」最有效

安珀赫德輸了！強尼戴普勝訴

快訊／台南Josh離婚了！Amber發IG反擊

國防大學活春宮影像遭側錄外洩　3生下場曝

葛斯齊認：整個演藝圈只怕「她」

【心內話】翻玩人生拍A片

正妹每天走1萬步還上健身房　睡夢中猝死

政府未購兒童疫苗就與病毒共存　蘆洲3歲童染疫併腦炎離世

250人班機失聯　竟是機師睡死

強尼戴普7項全贏！安珀表情母湯

安珀赫德賠不出3億怎麼辦？

快訊／中重症+413！9歲童「家中死亡」

全台首設「機車道」區間測速　限速40公里

熱褲妹被撞神反應　路中「完美翻滾4圈」起身追車

鳳梨12年前是車手　被判刑1年6月

更多

最夯影音

更多
顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大
葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

Andy雪恥！Joeman見面先跪：對不起　「免費改造紀卜心」新造型網讚爆

Andy雪恥！Joeman見面先跪：對不起　「免費改造紀卜心」新造型網讚爆

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面