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台北國際書展「與烏克蘭同在」　她現身展區：數月前還在防空洞

▲▼「2022台北國際書展」在6/2-7於台北世貿一館舉行。（圖／記者林育綾攝）

▲台北國際書展設置烏克蘭專區，透過「與烏克蘭同在」創作展，更了解烏克蘭現況。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台北國際書展將於明（2）日於台北世貿一館展開，此次除了主題國法國之外，還特別設置「烏克蘭展區」，透過15幅插畫作品讓台灣讀者了解現況。烏克蘭Yakaboo圖書平台國際事務主任Valentina Butenko女士提到，很難想像自己如今現身在書展，因為幾個月前，她還跟家人一起躲在防空洞避難。

▲▼「2022台北國際書展」在6/2-7於台北世貿一館舉行。（圖／記者林育綾攝）

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▲▼書展設置「與烏克蘭同在」創作展，讓台灣讀者更了解烏克蘭現況。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「2022台北國際書展」在6/2-7於台北世貿一館舉行。（圖／記者林育綾攝）

「台北國際書展」今年主題國為法國，除了法國主題館之外，國際區的另一焦點是「烏克蘭展區」，在6月2日～7日期間「與烏克蘭同在」展覽當中，精選15幅烏克蘭插畫家作品展出，讓台灣讀者透過插畫，能更快速且深入了解烏克蘭的現況；同時還展示已翻譯成德語及中文的烏克蘭著作，包含小說、非小說、繪本等出版品。

▲▼「2022台北國際書展」在6/2-7於台北世貿一館舉行。（圖／記者林育綾攝）

▲▼書展設置「與烏克蘭同在」創作展，讓台灣讀者更了解烏克蘭現況。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「2022台北國際書展」在6/2-7於台北世貿一館舉行。（圖／記者林育綾攝）

Valentina Butenko女士提到，其實很難想像自己如今現身在台北國際書展，因為幾個月前，她還跟家人躲在防空洞，如今可以透過烏克蘭的書籍和作品，讓台灣民眾更認識烏克蘭，覺得相當高興。而她也說，台灣和烏克蘭兩國有「很多共同點」，包括「我們都在努力捍衛自己的主權」。

▲▼「2022台北國際書展」在6/2-7於台北世貿一館舉行。（圖／記者林育綾攝）

▲Valentina Butenko女士（中）提到，台灣跟烏克蘭有很多共同點，包括「努力捍衛自己的主權」。（圖／記者林育綾攝）

她也分享，烏克蘭獨立至今大約30年，因此過去30多年來，很多人面對身分認同也有過掙扎，這些心情也在許多烏克蘭作家的作品當中呈現。如今因為烏俄戰爭，也精選15幅烏克蘭圖像創作者的創作，呈現烏克蘭孩童和人民的痛苦與勇敢，讓更多人可以更認識烏克蘭；展區牆面上也有捐款資訊，想幫助的人都能夠利用。

▲▼「2022台北國際書展」在6/2-7於台北世貿一館舉行。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「與烏克蘭同在」創作展透過插畫，讓台灣讀者更了解烏克蘭現況。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「2022台北國際書展」在6/2-7於台北世貿一館舉行。（圖／記者林育綾攝）

「台北國際書展」在端午連假6月2日～6月7日在台北世貿一館展開，為讓民眾更放心逛展，書展於一樓6個出入口增設「防疫門」，讓入場者全身消毒，並提供手套、口罩，提供讀者可以戴手套逛書展。文化部更加碼推出20萬張面額100元的「購書抵用券」，入場參觀的民眾皆有機會獲得。

2022第30屆台北國際書展
Taipei International Book Exhibition 2022
日期：6月2日～6月7日
地點：台北世貿中心（展覽一館一樓）
時間：6/2－6/7（週四～週二）10:00-18:00、6/3－6/4（週五～週六）10:00-22:00
台北國際書展官網：https://www.tibe.org.tw/

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