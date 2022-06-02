王必勝曝兒童疫苗站接種數據　暗酸「真的有在做事的人不會不懂」

▲板橋車站兒童疫苗BNT施打站。（圖／記者許靖騏攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央於1日在自由廣場成立兒童疫苗接種站，遭台北市長柯文哲批評「白痴命令」，更說醫療人力要節省使用。醫福會執行長王必勝上午在臉書公布六都兒童疫苗大型施打站接種數據，也公布設立5大理念，除了表示「透過中央地方合作把它做到最完善才是人民之福」，更寫道「真的有在做事的人不會不懂」。

自由廣場兒童疫苗接種站由台北榮總負責，每天最高可幫2000名兒童接種，昨日北榮動用80名醫護到場，但上午只來不到300人，讓不少醫護人員枯等，也引發柯文哲的嘆息之稱，表示「不要讓人覺得做這些事沒意義」。

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對此，王必勝今（2）日中午在臉書發布昨日兒童疫苗接種數據，六都7站點已有5站開始服務，採預約與現場雙軌制，共幫5328名小朋友打疫苗。今日加入的桃園巨蛋站與桃園陸專站，5000名預約名額也全數約滿，今日服務量能上看萬人，因場地設在室內，不少家長都回報「好方便」。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝資料照。（圖／指揮中心提供）

王必勝分享兒童疫苗接種站設立理念，直言施打疫苗是地方政府執行為主，中央是站在協助角色，讓時間無法配合或心急的家長提前施打，「無論到哪打，服務的都是市民，方便的都是市民。」此外，他也提到，非六都縣市若有接種站設立需求，中央會全力協助。

王必勝全文雖未點出回應對象，但多次強調「政府資源」配置原則，更表示「再怎麼會安排也有服務不到或不能如願的人，透過中央地方合作把它做到最完善才是人民之福，而不是去強調誰做的、誰打多打少。」、「這些是基本的功夫，真的有在做事的人不會不懂。」影射意味濃厚。