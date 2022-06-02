端午首波車潮來了！3圖曝國道3地雷　國5南下恐塞到午夜

▲今國道將出現首波端午車潮，國道有3大易塞路段。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者李姿慧／台北報導

端午連假首波車潮今(6/2)湧現，國道有3大易塞路段，高公局表示，今上午國道狀況大致正常，預料國5下午過後南下車多，可能提早出現往宜花東出遊車潮，恐塞到午夜才紓解。

今預料將出現首波端午返鄉和出遊車潮，高公局預估國道有3大南下易塞路段，包括國1楊梅到新竹、國3土城到關西、國5南港系統到頭城。

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▲端午連假前一天，北部國道易塞路段時段。（圖／高公局提供）

▲端午連假前一天，中部國道易塞路段時段。（圖／高公局提供）

▲端午連假前一天，南部國道易塞路段時段。（圖／高公局提供）

高公局原預估國5自上午9時就會湧現車潮，恐持續塞到深夜12時，西部國道則預估傍晚6時後就塞，深夜10時後紓解。不過高公局表示，根據今上午觀察，國道狀況大致正常，僅國1桃園到中壢服務區路段壅塞，往國5南下的車輛沒有像過往連假前一天那麼集中。

高公局交管組組長卓明君表示，雖國5上午交通量不如過往集中，但上週日也觀察到國5北返車流量已恢復跟平常週日差不多，預估端午連假國5車流仍多，今天下午後，研判有些短途往宜蘭遊玩的車流會往國5出發，呼籲民眾可先查國道路況後再上國道。

卓明君指出，今天大概傍晚後就會有一波端午車潮夾雜下班旅次，往國5交通量自下午後到傍晚會變多，要到晚上12點才會紓解。西部國道中午前交通量會陸續增加，傍晚國1楊梅到新竹和國3土城到關西車流比較明顯，下班尖峰時段車多，晚間7時到8時過後，局部路段會恢復正常。

明(6/3)天端午節國道將是3天連假中最塞的一天，卓明君指出，明天開始將是國5南下尖峰，因此明後天凌晨開始到中午12時封閉國5石碇、坪林南向入口，明天清晨開始會有一波南下往花東車潮；若明天天氣好，且疫情影響不大，明上午7時後西部國道就會有明顯南下車流增加，中午和下午後逐漸紓解。

卓明君提醒，端午連假可能會有短途出遊車潮，呼籲若明天不想遇到塞車，可以早點出發，西部國道可趁上午6點前出發，或中午後出發，若上午8點到10點出門會比較塞，國5則建議凌晨5點前出發。