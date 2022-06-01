一圖曝端午國道32處地雷　明國5南下恐連狂塞15小時

▲明國5南下將自上午9時湧現車潮，午夜才紓解，恐連塞15小時。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

端午連假首波車潮明(6/2)湧現，國道將有3大易塞路段，其中國5預料上午9時就會有車潮湧現，預估將塞到午夜，恐連塞15小時。整體端午疏運期間將有32處易塞路段。

明國道將出現首波端午返鄉和出遊車潮，高公局預估明天國道將有3大南下易塞路段，包括國1楊梅到新竹、國3土城到關西、國5南港系統到頭城，其中國5將自上午9時就會湧現車潮，恐持續塞到深夜12時，西部國道則預估傍晚6時後就塞，深夜10時後紓解。

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連假首日為端午節(6/3)，國道預測有6大易塞路段，包括國1南下楊梅到新竹、彰化系統到埔鹽系統，國1北上圓山到大華系統，以及國3南下土城到關西、快官到霧峰，和國5南下南港系統到頭城，其中國5預料清晨5時就會有車潮，下午4時才紓解。

端午連假次日(6/4)國道也有14處易塞路段，其中國5北上宜蘭到坪林預料要從上午11時塞到午夜12時；收假日(6/5)國道也有9處易塞路段。

▲端午國道預料重點易塞路段資訊表。（圖／高公局提供）

高公局建議，國5南向用路人，於連假首日5時前或下午5時後出發，若仍必需在上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8點過後再出發。

依據中央氣象局預報，端午節連假首日北部山區及大臺北、東半部地區有局部短暫雷陣雨，第2日及收假日水氣稍增，午後北部及東半部地區有局部短暫雷陣雨，高速公路局提醒，用路人遇天候不良時，行車時應小心駕駛。

▲端午連假國道收費措施資訊表。（圖／高公局提供）

因應連假尖峰時段可能湧現大量車潮，高公局規劃實施部分入口匝道封閉措施，包括6月3日0至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。

6月4日0至12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；7至19時，封閉國1虎尾北向入口；7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。6月5日7至19時封閉國1虎尾北向入口；7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。