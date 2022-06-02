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花蓮多功能新冠篩檢站啓動　6／8新設2兒童大型接種站「隨到隨打」

▲花蓮6月1日新增1493例新冠確診，累計確診人數35083人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮6月1日新增1493例新冠確診，累計確診人數35083人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣1日新增1493例新冠肺炎確診個案，縣內醫療院所523例、醫療診所（含衛生所）877例、外縣市醫療院所92例。衛生局長朱家祥表示，若無法配合校園BNT疫苗施打時間，6月8日下午13時至17時，可至各鄉鎮市衛生所進行接種。

花蓮目前居家照護新增881人，其中762人有西醫的派案，新增解隔人數為1025。朱家祥提到，中央疫情指揮中心公告，全台對於藉由診所端居家照護之確診個案中，東區（包含花蓮縣）診所照護比例達97.2%，顯示藉由診所端居家照護在此波疫情扮演極為重要的角色，且縣府於4月14日領先全台，媒合基層診所啟動居家照護系統，讓防疫工作及醫療照護更加落實，也特別感謝各基層診所與縣府合作，一同守護花蓮鄉親。

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▲花蓮6月1日新增1493例新冠確診，累計確診人數35083人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

慈濟「多功能新冠篩檢站」啟動，提供快篩陽性反應、PCR採檢、防疫門診及領藥等一站式服務。

慈濟「多功能新冠篩檢站」今日啟動，每日上午9時至下午4時提供快篩陽性反應、PCR採檢、防疫門診及領藥等服務，一站式的服務讓鄉親更便利，有需求的鄉親可多加運用。

即日起至6月30日免費提供0-6歲幼兒5劑快篩，家長可持2016年1月1日後出生的孩童健保卡至全國近五千家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局或衛生所領取5劑，身分證字號尾數單號者為周一、三、五領取，雙號為周二、四、六領取，周日則皆可領取。2歲以下的孩子不建議使用鼻子的快篩試劑。

兒童BNT疫苗接種的部分，朱家祥特別說明，自6/8起，滿5歲之幼童可至花蓮縣十三鄉鎮市衛生所預約接種；國小持學校開立之補接種通知單，至花蓮縣十三鄉鎮市衛生所預約接種；國中及高中持學校開立之補接種通知單，至花蓮縣新冠疫苗合約醫療院所預約接種；另，考量花蓮市與吉安鄉接種人數較多，6/8當日下午13時至17時於「中正體育館」及「吉安國小」設置大型接種站，開放現場隨到隨打，國小、國中以及高中之學生，請攜帶學校開立之「補接種通知單」及健保卡；未入園之幼童，請攜帶健保卡。

▲花蓮6月1日新增1493例新冠確診，累計確診人數35083人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼教育處代理處長翁書敏說明，教育部修正校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情調整授課方式實施標準」。

兒童接種疫苗後，若出現持續發燒超過48小時、常見疫苗副作用幾天後仍未消失、出現嚴重過敏反應，像是呼吸困難、心跳加速、虛脫與全身紅疹等，以及疑似心肌炎症狀應立即就醫。

▲花蓮6月1日新增1493例新冠確診，累計確診人數35083人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

教育處代理處長翁書敏說明，教育部5月28日修正，校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情調整授課方式實施標準」，國中及高中階段，確診或快篩陽性的個案如於「確診或快篩陽性前2日內」曾到校上課，該個案學生所屬班級的同班同學，全班暫停實體課程3日，並調整為遠距教學。針對下禮拜是否繼續暫停實體課程，目前尚在評估階段，確定後會儘速公布。

針對校園集中接種疫苗狀況，朱家祥也補充說明，幼兒園部分，截自今日中午可接種人數為2178人，僅接種1028人，接種率為47.2%；國小部分，可接種人數為5680人，僅接種3106人，接種率為54.7%。國中目前持續接種中，截至昨日5月31日止，可接種人數為1441人，其中已接種第二劑為1134人，而接種第三劑為839人，完整接種三劑疫苗占58.2%；高中可接種人數為2012人，完整接種三劑為1068人，接種率62.9%。
 

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多功能新冠蒒檢站兒童BNT大型接種站開打

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