饒慶鈴親頒台東國中小畢業生縣長獎　勉勵學子多元發展

▲饒慶鈴頒縣長獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了讓獲得縣長獎的應屆畢業生及家長留下美好的回憶與榮譽感，台東縣政府1日舉辦「110學年度縣長獎頒獎典禮」，縣長饒慶鈴逐一頒獎表揚包括甫獲得2022總統教育獎的大溪國小謝鎮煒等230位國中小學校縣長獎畢業生。

活動邀請台東縣立青少年弦樂團擔任演出，並由饒縣長特別逐一頒贈獎狀、紀念品，包括大溪國小謝鎮煒、大南國小潘欣菲、新生國中林冠妤等各國中小獲得縣長獎的畢業生，並與得獎同學合影同享榮耀及道賀。由於防疫需求今年度縣長獎頒獎典禮不開放家長入場觀禮，全程線上直播，讓家長們一起見證孩子的光榮時刻。

今天的頒獎典禮邀請長濱國小校長張嘉華代表師長致祝福詞、關山國小何宜庭同學及池上國中林冠余同學代表畢業生致感恩詞。張嘉華校長代表所有師長為受獎同學獻上祝福，並特別提醒所有獲獎及即將踏出校門的畢業同學，要有終身學習的心，以及在每個人生階段做好準備，能夠樂觀進取、追求卓越的要積極面對挑戰及克服逆境，兩位國中及國小學生致詞代表也表達對師長的感恩及對未來的期許。



饒慶鈴表示，每位獲得縣長獎的畢業生都是最棒的，畢業不是結束，是另一個開始，盼學子們未來在升學或求職路上都能勇敢逐夢，實現自我，期盼孩子們有朝一日也能奉獻自己的一份心力，成為帶動台東向前邁進的新力量。