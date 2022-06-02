夫妻揭「針孔偷拍」遭嗆別鬧大！老闆是檢察官　摩鐵反駁：沒講過

記者賴文萱／高雄報導

高雄驚傳摩鐵偷拍案，受害者上「爆料公社」爆料，發現房裡電視牆上的其中一個螺絲孔被換成針孔攝影機，當事的年輕孕婦聲稱，旅館最後打8折、升等房間處理，並揚言表明「老闆是檢察官」要求不要鬧事。該間摩鐵今早表示，沒講過這樣的話，另也強調，高雄地檢署已有回應，初步查證旅館負責人並未發現有司法官身份。

▲▼高雄一間摩鐵被住宿旅客發現有裝設針孔。（圖／民眾提供）

這對受害者夫妻入住小港區某間汽車旅館，竟在電視牆的四周螺絲孔發現左上角螺絲被換成是一顆鏡頭，這名孕婦當事人上爆料公社還原狀況表示，當晚跟先生、兩對情侶一起入住，沒想到正要洗澡時，發現被裝針孔攝影機，他們立刻跟櫃台反應，旅館主管一開始還堅稱「不是針孔」，最後處理方式竟是「打8折升等房間」，還說「老闆是檢察官」，要求他們不要把事情鬧大。

孕婦表示，「害我們根本不敢睡啊，有種被窺視監控的恐懼感，我們預定的二日遊行程打亂精神上的壓力，後續說早上8、9點會跟我們連絡，卻是一通電話都沒有！」

對於孕婦指控遭業者嗆「老闆是檢察官」一事，《ETtoday新聞雲》記者今天上午致電該間摩鐵，員工再三表示，沒有人講過這樣的話，另也表明高雄地檢署已經有回應，初步查證旅館負責人並未發現有司法官身份。

▲▼高雄摩鐵藏針孔！當事孕婦要洗澡嚇傻：櫃台說老闆是檢察官。（圖／翻攝爆料公社）





在針孔事件爆發後，高雄地檢署昨夜火速回應，公務員依法不得兼職，法官法也有嚴謹規範，是否有司法官違法兼職，經初步查證，目前掌握的旅館負責人並未發現有司法官身份，至於是否另有其他負責人或幕後經營者，將繼續清查。

至於房客提告業者涉嫌「妨害秘密」，分局已檢卷報請本署指揮分案調查，除查明本案外，如有發現公務員涉案或包庇舞弊情事，決不寬貸，必會深入追查，以清吏治。

事實上，業者在事件爆發後也出面還原經過，5/31晚間11點多，包含當事夫妻在內，共3對男女開車前來入住，其中這對夫妻在入住30分鐘後就外出吃宵夜，凌晨2點回到摩鐵，之後就表明房間被裝針孔，還開口要50萬賠償。

業者表示，攝像頭的部分拆下來是覺得很新，新到漣一些棉絮都沒有，之後雖然沒給錢，但有立刻幫客人升等換房，也把住宿費用全數退還。業者強調，對針孔偷拍都有預防，會使用電波感測器偵測是否有偷拍設備才會開放入住。