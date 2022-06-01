台中婦匯40萬「不知帳戶誰的」　馬尾女警苦勸保住了



▲台中婦人疑似遭詐騙，警方苦勸擋下40萬。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導



台中一名53歲宋姓婦人向一名男子小明（化名）借40萬，5月30日到豐原一間銀行要匯款還錢，不料行員一查發現，該帳戶被列為異常帳戶，懷疑婦人遭到詐騙，趕緊通報警方到場，且宋婦根本不認識帳戶持有人，所幸在警方勸說下才放棄匯款，保住40萬。

▲機警行員發現婦人要匯入異常帳戶，趕緊報警。（圖／記者許權毅翻攝）

當日上午11點時許，豐原分局接獲中國信託銀行通報疑似有民眾遭詐，宋婦向2名廖姓員警表示，自己因為急需用錢，之前跟小明借錢，警方追問2人關係，宋婦卻只說有見過面，無法交代清楚。30日小明要求宋婦還錢，給她陌生帳戶一口氣要求匯40萬，宋婦甚至連帳戶持有人的名字都不認識，行員發現，該帳戶1小時前才被其他縣市通報有異狀，員警柔性苦勸她極有可能錢入狼口，且若要還錢可換方式，所幸2名員警勸說之下成功擋下40萬款項。



▲警方勸說後，婦人放棄匯款。（圖／記者許權毅翻攝）

豐原派出所所長許志弘呼籲，民眾若有借貸需求，應該慎選合法銀行或是其他正常管道，以防落入不肖詐騙集團陷阱，有任何疑問也可撥打當地派出所電話或是165反詐騙專線查詢。