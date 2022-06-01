子彈穿肺「貼心臟滑過」逃死！勇警神壓制力擒　57歲惡匪判10年

記者蔡怡萍／宜蘭報導

宜蘭礁溪警分局頭城分駐所員警蔡旻庭去年8月2日深夜執行勤務時，發現一名呂姓男子行跡可疑，上前攔查，不料對方不僅拒檢，還朝蔡員左胸開槍射擊，子彈驚險「貼心臟滑過」，送醫後幸運撿回一命。宜蘭地院依殺人未遂罪，處呂男應執行有期徒刑10年。

2021年8月2日深夜，礁溪警分局頭城分駐所警員蔡旻庭，在頭城鎮新興路、吉祥路口見57歲呂姓嫌犯騎機車紅燈違規右轉，尾隨500多公尺攔截，沒想到雙方起口角，呂男竟然從機車置物箱掏出改造手槍，近距離朝蔡旻庭胸口擊發。

▲宜蘭勇警攔查形跡可疑呂男，呂竟掏槍朝員警胸口開槍，警中槍後仍奮力壓制嫌犯。（圖／記者游芳男翻攝）



蔡員胸口中彈，子彈貫穿肺部，仍忍痛壓制嫌犯，撐到支援警力到場，才緊急送往宜蘭市陽明交通大學附設醫院搶救。經診治發現，蔡員中彈相當驚險，子彈剛好從心臟旁滑過，接著轉彎斜斜貫穿左胸，若是子彈再稍微偏移一點，就會打中心臟，連醫師也直呼「真的是命大」。

▲箭頭處為開槍射殺蔡警的57歲嫌犯。（圖／記者游芳男翻攝）



宜蘭地檢署認為呂男只為了規避攔查，竟在公眾頻繁出入的馬路上，近距離持槍射擊執法員警胸口，無視法紀，藐視公權，罔顧他人生命，惡性重大，依照殺人未遂、妨害公務及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌提起公訴，並建請法院從重量處被告有期徒刑15年。

宜蘭地院審結，認為呂男未經許可，持有可發射子彈具有殺傷力之非制式手槍，處有期徒刑5年2個月，併科罰金3萬，罰金如易服勞役，以1千折算1日；殺人未遂罪部分，處有期徒刑7年，合併應執行10年，沒收槍枝，仍可上訴。