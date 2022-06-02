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連假變天時間曝　下周「鋒面掛在台灣上空」雨更多

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲下周天氣更不穩定。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

端午連假變天時間曝！中央氣象局預報員葉致均表示，周六、周日水氣增多，中南部整天有降雨情況；下周二、下周三鋒面介面掛在台灣上空，水氣最多。氣象專家吳德榮提醒，下周二至下周六的歐洲模擬顯示，梅雨季第3波滯留鋒在台灣附近南北徘徊，當滯留鋒在台灣上空時，有劇烈天氣及大量降雨發生的潛勢。

氣象局今天（2日）清晨對金門縣、連江縣發布「濃霧特報」，今天金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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葉致均接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，周日前西南風影響，今天、周五水氣相對較少，中南部清晨至上午有零星降雨，午後大台北、宜蘭、花蓮和各地山區有局部短暫雷陣雨。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

葉致均說，周六、周日水氣較多，中南部整天有降雨情況，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率；下周一鋒面接近加上西南風環境，西半部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，其他地區以午後降雨為主。

葉致均提醒，下周二、下周三鋒面影響，鋒面介面掛在台灣上空，是一周水氣最多的時間，各地都有降雨，其中西半部有局部大雨發生機率。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至周日台灣在暖氣團內，各地持續熱如盛夏，高溫皆在35、36度以上，滯留鋒在北部海面徘徊，大氣不穩定，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨，仍有局部性大雷雨發生的機率；受西南季風影響，周五起逐日的清晨、上午迎風面西南部亦有局部短暫陣雨。

吳德榮分析，下周一滯留鋒接近，天氣暖濕，大氣很不穩定，西南部及午後有強對流發展的條件；下周二至下周六的模擬顯示，梅雨季第3波滯留鋒在台灣附近南北徘徊，當滯留鋒在台灣上空時，有劇烈天氣及大量降雨發生的潛勢，當離開陸地時，則出現短暫空檔，降雨緩和；但為期末模擬，各國模式對滯留鋒南下及南北徘徊的時程，模擬結果並不完全一致，且都還在調整，需持續密切觀察。

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