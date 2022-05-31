雨下到今晚！鋒面明遠離「一週降雨熱區出爐」　端午連假先乾後濕

▲降雨持續到今晚，明日降雨範圍縮減。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日受到梅雨鋒面接近影響，各地都出現大雨或豪雨，中央氣象局表示，降雨將會持續至今晚，明日鋒面北移，降雨情形減少，午後大台北等地會出現雷陣雨，全台溫度都較為悶熱，週末兩天水氣增加，降雨範圍稍微擴大，另下週一又有另一道鋒面接近，西半部再度轉雨。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今日下午有旺盛對流雲系發展，不少地方出現明顯雨勢，花蓮、新北山區、南投都出現時雨量60、70毫米的大雨，預計降雨會持續到今晚，接著就會逐漸緩和。

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▲今日午後各地都出現明顯雨勢。（圖／記者李毓康攝）

明日鋒面北移，天氣受西南風影響，降雨較今日緩和，明日到週五大氣較為穩定，中南部清晨到上午有短暫零星降雨，午後大台北、北部山區、東北部山區、東部及東北部平地可能出現局部大雨，明晚到後天清晨降雨緩和，週四白天天氣類似週三白天。

週末兩天水氣較多，降雨範圍擴大，中南部整天都斷續有雨，午後北部、東半部都有午後雷陣雨。溫度方面持續悶熱，明日中南部、台東高溫34到35度，北部、東北部32度，花蓮31度，悶熱的天氣會持續到端午連假，下週一、二又有鋒面接近，西半部再度有短暫陣雨或雷雨，東半部則有午後陣雨。