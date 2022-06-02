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社會 社會焦點 保障人權

摩鐵「螺絲針孔」偷拍孕婦嗆：老闆是檢察官　雄檢火速調查回應

記者許力方、吳奕靖／高雄報導

高雄驚傳摩鐵偷拍案，受害者上「爆料公社」爆料，發現房裡電視牆上的其中一個螺絲孔被換成針孔攝影機，其中一名年輕孕婦聲稱，旅館最後打8折、升等房間處理，並揚言「老闆是檢察官」要求不要鬧事。對此，高雄地檢署火速展開追查，1日晚間緊急回應，經初步查證，旅館負責人並非有司法官身分。

受害者聲稱，入住小港區某間汽車旅館，進房後以手機手電筒一一檢查電視牆的四周螺絲孔，赫然發現右半邊2孔鎖的是螺絲，但左上角卻是一顆鏡頭，眾人當場傻眼直呼「這三小」，同行女伴也害怕喊「都不知道偷拍幾個人去了。」

▲▼高雄摩鐵藏針孔！正妹孕婦要洗澡嚇傻：櫃台說老闆是檢察官。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼高雄摩鐵藏針孔！正妹孕婦要洗澡嚇傻：櫃台說老闆是檢察官。（圖／翻攝爆料公社）

▲高雄摩鐵藏針孔！正妹孕婦要洗澡嚇傻：櫃台說老闆是檢察官。（圖／翻攝爆料公社）

隨後一名孕婦出面還原，當晚跟先生、兩對情侶一起入住，沒想到正要洗澡時，發現被裝針孔攝影機，他們立刻跟櫃台反應，旅館主管一開始還堅稱「不是針孔」，最後處理方式竟是「打8折升等房間」，還說「老闆是檢察官」，要求他們不要把事情鬧大，讓她直喊：「害我們根本不敢睡啊，有種被窺視監控的恐懼感，我們預定的二日遊行程打亂精神上的壓力，後續說早上8、9點會跟我們連絡，卻是一通電話都沒有！」

高雄地檢署回應，公務員依法不得兼職，法官法也有嚴謹規範，是否有司法官違法兼職，經初步查證，目前掌握的旅館負責人並未發現有司法官身份，至於是否另有其他負責人或幕後經營者，將繼續清查。至於房客提告業者涉嫌「妨害秘密」，港分局已檢卷報請本署指揮分案調查，除查明本案外，如有發現公務員涉案或包庇舞弊情事，決不寬貸，必會深入追查，以清吏治。

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