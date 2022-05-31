端午車流爆1.3倍　旅遊車潮恐塞在這！避塞道路曝

▲端午預估將有出遊車潮，高公局呼籲往返南投地區可改走台63線。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者李姿慧／台北報導

端午連假將至，車流量最多上看平常1.3倍，預期將有不少旅遊和返鄉車潮前往南投，高公局呼籲台中往南投地區民眾，可改利用台63線中投公路避塞車。

高公局表示，端午連假預計有返鄉及旅遊車潮前往南投地區，將導致國3南向往國6車流，自霧峰系統交流道回堵至快官路段，收假車流則由霧峰系統回堵至國6舊正交流道，因此建議台中地區民眾如欲往返南投地區，可直接利用台63線中投公路，避開國道塞車路段，節省行車時間。

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▲高公局呼籲往返南投車輛改走台63線替代道路。（圖／高公局提供）

台中地區用路人利用台63線前往南投時，可由台中市五權南路直接進入台63線中投公路，於萬豐南向出口駛出台63線銜接中118線後，即可通往國6舊正交流道。由國3往南之用路人，如遇霧峰系統壅塞回堵時，可提前從國3中投交流道駛出銜接台63線，再經由台63線萬豐南向出口及中118線通往國6舊正交流道。

▲國道中部沿線設有螢光藍綠底黑字替代道路指引標誌。（圖／高公局提供）

高公局提醒，為導引用路人行駛該替代道路，沿線均設有螢光黃綠底黑字往「台63 埔里」之替代路線指引標誌，提供用路人遵循。

高公局表示，收假時由國6南投地區返回台中之民眾，如遇霧峰系統壅塞回堵時，則可從舊正交流道提前駛出國6，循中118線銜接台63線，避開國道壅塞路段，沿線亦設有往「台63 台中」之替代路線指引標誌供遵循。

▲端午國5祭出北上高乘載措施。（圖／高公局提供）

端午連假也預期將有不少民眾會前往宜花東旅遊，高公局表示，因應宜花東返程大量交通需求，國5北向將實施高乘載管制，6月4、5日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制。