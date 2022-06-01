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疫情高原未歇　黃偉哲：台南下周持續暫停實體授課採線上教學

▲台南市黃偉哲1日宣布，台南市高中以下學校及公立幼兒園，自6月6日至12日持續暫停實體授課，採線上教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市黃偉哲1日宣布，台南市高中以下學校及公立幼兒園，自6月6日至12日持續暫停實體授課，採線上教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內疫情持續處於高原期，本土確診個案每日仍破8萬高居不下，台南市黃偉哲1日宣布，台南市高中以下學校及公立幼兒園，自6月6日至12日持續暫停實體授課，採線上教學；惟各校園所在區域，若未受疫情影響，得經防疫專責小組決議，維持實體授課方式。

▲台南市黃偉哲1日宣布，台南市高中以下學校及公立幼兒園，自6月6日至12日持續暫停實體授課，採線上教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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教育局長鄭新輝指出，暫停實體課程期間，學校若逢重要學習及活動，學生仍可返校實體參加，同時應加強防疫措施。家長如無法在家照顧或其他原因，學校及公立幼兒園應提供其子女到校(園)學習的基本照顧服務。補習班、課照中心、非營利、準公共、私立幼兒園則配合家長需求，自主決定預防性停課方式和日期，並加強防疫措施。

市長黃偉哲表示，台南市自5月23日起宣布因疫情嚴峻暫停中小學實體課程，觀察近日確診學生人數雖略有下降，但未明顯舒緩。面對接下來的端午連假人潮流動，後續疫情能否緩解仍待觀察，加上台南市5-11歲學童疫苗施打尚未滿2周以開始產生保護力，綜合評估之下仍決定6月6日至12日台南市高中以下學校及公立幼兒園再暫停實體授課一周，以時間換取更多的師生安全。同時，黃偉哲也強調，目前台南市疫苗劑量充足，並已陸續設置大型接種站供家長幫孩童預約施打，鼓勵家長利用連假上平台預約施打。

▲台南市黃偉哲1日宣布，台南市高中以下學校及公立幼兒園，自6月6日至12日持續暫停實體授課，採線上教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局長鄭新輝進一步說明指出，下週延續暫停實體課程的政策決定仍會尊重各校所在區域疫情差異，若評估未受疫情影響者得經學校防疫專責小組決議，維持實體授課方式，並加強防疫作為；另外，也會兼顧個別學校重要學習活動的需求，授權學校於暫停實體課程期間，經校內防疫專責小組決議，讓學生返校參與學校重要的學習及活動，如畢業考、畢業典禮及參與全中運學生訓練等，並加強防疫措施。其中，多數家長學生關心的畢業典禮，本市已在先前宣布今年中小學畢業典禮考量兼顧防疫和典禮對師生的重要意義，將以校內師生為主體，不對外開放，現場也會透過網路直播，讓外賓和家長可以同步在線上觀禮。

▲台南市黃偉哲1日宣布，台南市高中以下學校及公立幼兒園，自6月6日至12日持續暫停實體授課，採線上教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鄭新輝局長說，台南市各校教師都已具備線上遠距教學能力，上周台南市教師團體代表反映在校直播線上教學時，出現部分學校網路流量倍增導致無線網路不穩，立即由教育局資訊中心擴增設備完成改善。針對資訊設備使用較不熟悉的國小低年級學生，教育局仍持續提供每天12門課的公版直播教學供親師生選擇，並提供學生課後複習。停課期間針對家中無學習載具和無線網路的學生，可向學校持續借用平板和4G無線網卡。若家長無法請假在家照顧學童或其他原因，可讓其到校或到園，由學校調配人力提供必要的學習和照顧服務，包括學習場地安排及午餐供應等；對部分弱勢學生在家線上學習也會持續提供午餐補助。非市府教育局轄管的各國立和私立高中職，得參照台南市所屬學校停課方式辦理。

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