快訊／新iPad Air搭載M1晶片並支援5G　提供5配色、18日上市

記者高兆麟／綜合報導

蘋果在今日凌晨的發表會中，發表了全新的iPad Air 5，除了搭載M1晶片外，也支援5G，蘋果也宣布新的iPad Air將在3月18日正式發售，售價599美元起，並提供5種配色。

新iPad Air搭載iPad Pro上的M1晶片，相較A14仿生晶片，提升了60%效能，蘋果更表示，相比最暢銷的Windows筆電，效能可達兩倍快。

▲iPad Air 5售價599美元起。（圖／翻攝蘋果發表會）

iPad Air也搭載了500尼特亮度的螢幕，前鏡頭也搭載1200萬畫素廣角鏡，並支援人物置中功能。

iPad Air也支援5G，將可以適用於各種場景的使用，包括和朋友一起看電影等需求，Type-C也獲得升級，傳輸速度提升了一倍，將可以更好的支援大量傳輸，同時iPad Air也支援二代Apple Pencil。

iPad OS也有新功能，將可以更好的支援多工處理，以及同步共享，甚至可以在iPad上直接上傳作品到App Store，iMovie也獲得升級，將在下個月上線。

蘋果表示，iPad Air 100%使用再生材料，包括機身外殼等都是如此，新iPad Air顏色提供有深空灰、星光色、粉色、紫色以及全新藍色，售價美金599元起，並提供64G和256G的版本，3月18日將正式發售。