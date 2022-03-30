咖啡噴濺iPad果粉遭求償2.9萬！結局神反轉　法官判免賠關鍵曝

▲台中一名男子不慎弄倒咖啡濺到iPad上，遭某知名3C賣場提告求償。（圖／示意圖，與本案無關／取自instagram）

記者黃資真／台中報導

台中一名張姓男子去年1月，前往某知名3C賣場參觀市價4萬多元的Apple iPad Pro時，手上咖啡卻不慎濺到iPad，賣場要求賠償2萬9490元，張男拒賠，雙方因此鬧上法院。台中簡易庭將產品送檢定後，發現整機換新只需2萬9241元，且賣場無法舉證證明產品因咖啡受有損害，判決賣場敗訴。

判決指出，張男於2021年1月12日前往台中某知名3C賣場參觀店內用品，手上咖啡不慎灑到Apple iPad Pro 12.9主機含巧控鍵盤上。張男立刻拿出衛生紙擦拭，現場門市人員也在第一時間檢查產品，確定無礙能正常運作。

不料，店家事後竟向張男求償維修主機與鍵盤維修費共2萬9490元，張男不予理會，賣場於是對張提告要求賠償，並主張該品項不是用保險理賠，求償金額是參考品牌製造商套組報價的慣例，無過高情形。

張男表示，當時咖啡僅潑濺鍵盤一小部分，門市人員也已確認產品能正常運作，店家應提出證據證明液體損害零件影響正常運作之情形，且該展示品另有保固服務，要求趨近產品原價之賠償並不合理。

台中地院簡易庭將該商品送往蘋果台灣分公司鑑定，公司回應，產品外觀未受損，但無法確認內部是否受影響，商品若有損壞，主機與巧控拼盤全部換成新的，費用則要2萬9241元。蘋果公司於2021年11月21日測試，過程中均能正常開機且能正常使用，難認定商品有何損害。

法官認為，又商家提出的檢測報告為自家維修中心之檢驗結果，並非第三方公正單位之判斷，且蘋果公司已說明無法拆卸檢查，商家未拆卸的情況下就認定產品進水受損，但產品能正常開機使用，顯現其提出之檢測報告有疑點，台中地院簡易庭最終判決賣場敗訴，須負擔1000元裁判費。