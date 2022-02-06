iPhone出現「耳機模式」沒聲音？　簡單5招快速自救

▲手機若沒聲音或無法正常操作，先不急著送修，可試試簡單5招自行修復。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳珍儀／綜合報導

使用舊款iPhone或是iPad的用戶可能會遇到手機莫名出現「耳機模式」的情況，沒有聲音又無法正常操作。這時不用急著送修，可以試試以下幾種方式，來解除耳機模式。

一、確認耳機孔是否進水

若出現「耳機模式」，首先可以確認手機的耳機孔，是否有進水或是水蒸氣，有可能是下雨天在外使用手機不小心進水，或是有些用戶習慣將手機帶進浴室，因此導致水蒸氣進入耳機孔。

這時一般棉花棒無法伸入，不妨試試將衛生紙捲成細長條狀，輕輕伸入耳機孔旋轉，如果有水氣就可以被衛生紙帶走。

二、檢查耳機孔有沒有灰塵

將手機放在口袋或包包中，耳機孔經常會有灰塵或絨毛等異物跑進去，造成誤觸的情況。可以嘗試用牙籤或針狀物品自行將異物弄出來。

三、拔下耳機速度過快

有時候「耳機模式」無法解除，可能是拔開耳機的速度過快，設備還未反應過來，這時可以插回耳機，再重複插拔幾次。

四、重新開機或重置網路

這時可以試試看手機遇到任何問題時的萬年大法，將設備關機後重新啟動。或是將手機轉為飛航模式數分鐘後，再重新打開網路。

五、連接不同音訊源

在「設定」中打開「藍牙」，並將手機連接其他輸出裝置，並播放音樂測試。嘗試以上動作後再斷開連結或關閉藍牙。

如果試了以上方式都無法讓設備恢復，可能就必須將設備送至專門維修店處理了。