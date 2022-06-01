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Google新品在台上市　首款支援「Google TV」Chromecast登場

▲首款支援 Google TV的Chromecast今日起在台灣開放預購。（圖／Google提供）

▲首款支援 Google TV的Chromecast今日起在台灣開放預購。（圖／Google提供）

記者陳俐穎／綜合報導

Google 今（1）日宣布在台推出首款支援 Google TV 的 Chromecast，透過纖薄小巧的裝置，以 4K HDR 、杜比音訊、杜比視界輕鬆享受線上娛樂。Chromecast（支援 Google TV）提供「雪花白」顏色選項，售價為新台幣 1,999 元。

全新的 Chromecast（支援 Google TV）可以與電視的 HDMI 連接埠完美接合，並妥善收納於電視後方空間。Chromecast 具備 4K HDR 與 60 fps的串流播放，讓用戶更加身歷其境；同時也支援杜比視界（Dolby Vision）與杜比音效（Dolby audio）功能，能夠在電視中呈現極致的色彩、對比度、亮度和細節。

而 Chromecast 專屬聲控器也是用戶們關注的焦點之一，搭配改善後的繁體中文相容性，只要按下聲控器上的 Google 語音助理按鈕，即可以中文指令進行操作；產品同時配備 YouTube 和 Netflix 的專用按鈕，一鍵就開啟影音串流服務。

Chromecast 也支援全新的 Google TV 娛樂服務，整合了應用程式和訂閱項目中的電影、電視節目等內容，讓使用者能夠依據自己的偏好分門別類。此外，Chromecast 也讓家長們可以建立兒童設定檔，讓孩子們觀賞闔家皆宜的精選電影和電視節目，盡情享受新奇有趣的內容。

Chromecast（支援 Google TV）能存取超過 6,500 個應用程式，並瀏覽數十萬部依據個人喜好排定優先順序的電影和電視節目，只要使用者向 Google 助理下達指令，即可查看 YouTube、Netflix、 Disney+、Apple TV、Amazon Prime Video、MyVideo 等常用應用程式的搜尋結果。

Google表示，消費者可於今日上午 9 點在 Google Store 進行預購，官方合作網路通路包含 myfone 購物、momo 購物網、PChome 線上購物、蝦皮購物等則於同日 10 點開放預購；支援 Google TV 的 Chromecast 將於 6 月 22 日在上述線上通路與台灣大哥大正式上架販售。

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