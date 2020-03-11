Google擬推出新一代Chromecast Ultra　配備獨立可聲控遙控器

▲Google擬於今年推出一款配備Android TV完整功能及獨立遙控器的第二代Chromecast Ultra。圖為第三代Chromecast。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

除了智慧型手機Pixel系列及智慧家庭用品Nest系列外，Google旗下最受台灣民眾歡迎的硬體產品當屬影音串流裝置Chromecast了。據外電報導，Google擬於今年推出一款配備Android TV完整功能及獨立遙控器的第二代Chromecast Ultra。

科技網站《9to5Google》引述消息人士報導，Google計畫於今年推出第二代Chromecast Ultra。其外型尺寸與Google於2018年推出的第三代Chromecast非常相似，擁有輕巧、柔軟、圓滑的外型設計、經典的「G」字母標誌及與當前Chromecast Ultra非常相似的HDMI連接器，不過整體設計將更加符合Google當前硬體設備的設計語言。

除了具備一般Chromecast的藍牙、WiFi功能外，新一代Chromecast Ultra可支援影音將升級至4K HDR（第三代Chromecast僅支援至1080p），且多了「獨立遙控器」。

該遙控器類似於Google VR設備Daydream View遙控器及Apple TV遙控器的綜合體。沒有意外的話，該遙控器將配備麥克風及專門的Google Assistant按鈕，可透過語音控制播放內容。Protocol資深記者Janko Roettgers稍早前也發現，該遙控器似乎已通過FCC的ID認證。

據消息來源的說法，新一代Chromecast Ultra將填補市場期待已久的Android TV，該設備將能支援YouTube TV、Netflix、Disney+、Hulu等熱門影音串流應用程式。

目前關於價格及可用性尚無任何資訊，不過《9to5Google》認為該設備將與Pixel 4a手機一同於Google I / O 2020上發布。但在 I / O 2020因疫情影響取消後，該設備的上市計劃是否被影響則有待官方確認。