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今天是國際星戰日！　谷歌網頁有小彩蛋　Apple TV 推電影 6 折

特約記者洪聖壹／綜合報導

今天（5月4日）是國際星戰日，受到疫情影響，已經看不到相關遊行活動的畫面，不過在網路上卻還是有各式各樣的慶祝派對，Apple TV 釋出《星際大戰》系列電影 6 折，而Google TV則是推出星戰回顧專區。

5 月 4 日的由來是經典台詞“May the Force Be with You”（願原力與你同在）的諧音“”May the 4th w/“（May the Fourth Be With...），所以這一天被訂為國際星戰日。雖然受到疫情影響，大家沒有辦法好好慶祝，但是 Google 仍然帶給你滿滿的星戰回憶。

如果你上 Google Search 打上“Star Wars” 或者「國際星戰日」、「星際大戰」、「星戰」等關鍵字，網頁、手機都會出現像是生日派對的慶祝彩蛋。

而從即日起，如果你的家裡是使用帶有 Google TV 的 Chromecast 或者最新的 Sony BRAVIA 電視，都會看到《星際大展》系列電影的宣傳圖片、滾動橫幅，進入「5月4日星際大遊行」專區當中，還可以看到完美的以時間序的《星際大戰》系列影片，連最新的《天行者的崛起》都有，這是 Google 用來慶祝熱門科幻電影的一個方式。

除了 Google 公司，近期才剛推出 Apple TV 4K 的蘋果公司，當然也不落人後，官方早在昨天就宣布自即日起到 5 月 7 日，在 Apple TV App 當中購買任何《星際大戰》系列電影都能享有 6 折優惠，以台幣 350 元的優惠價購買原創影集。

至於 Apple Music 方面，則是打包了所有《星際大戰》原創電影原聲帶，當中有由約翰威廉斯（John Williams）所帶領的倫敦交響樂演奏原聲帶，如果你是 AirPods Max 或 AirPods Pro 用戶，將可以享有獨特的空間音訊 Spatial Audio 播放效果，不管頭轉到哪個角度，就好像置身音樂廳當中。

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