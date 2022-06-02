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陳以信爭取台南沙崙派出所設置　市府同意納入2023年預算

▲立委陳以信，積極爭取台南市警歸仁分局沙崙派出所建置案，市府同意納入2023年度市府預算內。（圖／記者林悅翻攝）

▲立委陳以信，積極爭取台南市警歸仁分局沙崙派出所建置案，市府同意納入2023年度市府預算內。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨立法委員陳以信2日表示，經內政部警政署告知，台南市政府已於今年5月25日召開新興計畫會議，同意將歸仁分局沙崙派出所建置案納入2023年度市府預算內。

陳以信表示，此案背景為前年歸仁沙崙地區，發生馬來西亞女大學生被擄殺案，由於他是台南歸仁子弟特別返鄉調查。隨即他在立法院質詢指出，當地警力不足恐是該案的制度因素，他要求政府新設高鐵特區沙崙派出所，當時即獲行政院與內政部同意，他也協助在高鐵特區找到機關用地，並持續關注沙崙派出所設置一事。

陳以信說明，近年台南警力嚴重不足，根據2021年警政統計，台南警民比是每10萬人僅有233位警察，相較鄰近嘉義縣274位、高雄市266位，台南警民比明顯低很多，容易成為南部治安漏洞。他指出，特別是今年2月台南高鐵特區三井Outlet開幕後，踴躍人潮帶來更多治安隱憂。

陳以信強調，經過1年半多次敦促行政院、內政部與台南市政府，正視台南警力不足問題。現在台南市政府於5月25日召開會議，將沙崙派出所建置案納入2023年度預算，陳以信表示樂見此事有正面進展，他更呼籲黃偉哲市長，繼續重視台南警力不足問題，才能真正有效改善台南治安情形。

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陳以信台南沙崙派出所市府

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