大陸服裝品牌把「台灣標成海洋」遭官方重罰360萬：不完整地圖

▲大陸服飾公司官網地圖把台灣標成海洋。（圖／翻攝自觀察者網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸服裝品牌「江南布衣」因在官網把地圖標錯，把台灣島等多處標成了海洋，近日被杭州市西湖區市場監督管理局處罰80萬人民幣（約新台幣360萬）。

據《觀察者網》報導，「江南布衣」被罰款的理由是其官網頁面展示不完整地圖、發布損害國家尊嚴的廣告。

據杭州市西湖區市場監督管理局處罰資訊顯示，2021年9月28日，西湖區市監局發現江南布衣官方網站的「about us」子頁面展示有一地圖圖片。該地圖陸地區域為橙色、海洋區域為黑色，且中國大陸、中國台灣及中國海南的陸地顏色與海洋顏色一致，為黑色。

處罰通報顯示，經鑑定，「中國地圖界線表示不完整，台灣島、海南島及南海諸島均無法看清，已有界線上也存在漏繪阿克賽欽，藏南地區的問題……。」涉案頁面為互聯網廣告，當事人作為廣告主，違反了「中華人民共和國廣告法」第九條第（四）項的規定，罰款人民幣80萬元整。

公開資料顯示，江南布衣服飾有限公司成立於2011年6月，李琳為法定代表人及執行董事，該公司由廣益（中國）有限公司全資持股。

去年9月，江南布衣旗下童裝也被挖出不當設計。網友發現，童裝上出現疑似「車裂」的圖案，還有「Welcome to hell」（歡迎來地獄）等文字，質疑會對孩子心理健康產生影響。不少網友也翻出該品牌童裝還曾出現過「孩童墜落」、「女性下體暗示」及「斷肢」等圖案，讓人極度不舒服。