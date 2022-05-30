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周玉蔻再爆料徐巧芯　「曾為一張罰單把某分局長叫到辦公室罵」

▲▼徐巧芯違停密錄器。（圖／翻攝臉書／徐巧芯）

▲台北市議員徐巧芯違停密錄器畫面曝光。（圖／翻攝臉書／徐巧芯）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯的違停案因密錄器曝光引發關注。資深媒體人周玉蔻30日再度爆料，稱徐巧芯在某年某月曾為了一張罰單把某分局長叫到辦公室罵，「講到這裡為止，你再給我渾球下去，我把你給撕了」。

周玉蔻說，密錄器被公布後，徐巧芯還攻擊她，「你還沒出生的時候本人已經在做優秀的記者，像你這種低級下流的手段對付我，罵我多少次只是在你嘴裡轉」，各家媒體監督，還稱是周玉蔻施壓警界高層，「這什麼笨話，我真的替國民黨覺得丟臉死了」。

周玉蔻指出，第一時間乾脆就承認錯了，那如果不接受訪問可以說沒時間，或就說不敢面對真相，還寫了一堆罵人，「我怕你嗎？你把嘴吧管好，你還有事情沒公布」。

周玉蔻爆料，台北市某年某月某日，有個分局長被叫到徐巧芯辦公室罵，她的老公也在場，不要告說撕了這個詞是違法什麼，「我再說一次，某年某月某日你找了某某分局長，為了一張罰單，把人家叫到辦公室痛罵，你家的姓劉的先生也在場。你也要監視器嗎？你也要證人嗎？」

周玉蔻喊話台北市議員們，希望大家把眼睛睜大，是不是高層一開始施壓給信義分局？員警申誡要不要撤銷？未來這種案子要怎麼處裡？

針對違停案，徐巧芯28日召開記者會再次表達道歉，並說自己影片中語氣平和，證明沒有施壓，可能是說者無心、聽者有意，但身為公眾人物，她接受各種檢驗，但一開始爆料是指她不讓員警開單，這是非常明確的惡意跟抹黑，她會堅持提告。

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