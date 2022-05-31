柯文哲預估：中南部下周達到頂峰　雙北疫情往下「7月中應該會解封」

▲台北市長柯文哲前往市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國內新冠疫情延燒，對於疫情狀況，台北市長柯文哲31日在議會備詢時預估，雙北已經開始往下，新北市感染比率已經達14％、台北市達10％，其他縣市感染的百分比還很低，還會再繼續上去。一般會比台北晚2個禮拜，預計中南部的peak（頂峰）會在下個禮拜，「以目前本土確診每日8萬例，7月中應該還是會解封。」

對於疫情狀況，指揮中心指揮官陳時中30日在節目受訪時表示，整體疫情的發展，北部已經漸漸到疫情滿足點，中南部持續在發展中，台灣是一日生活圈，以這樣流行的疫情不會侷限在單一地方，全國還是會趨於一致，像中南部前一段時間控制相對很好，全國疫情一起起來，那壓力會很大。

柯文哲認為，雙北已經開始往下，其他縣市還不確定，新北市已經達14％、台北市達10％，其他縣市感染的百分比還很低，還會再繼續上去，「一般會比台北晚2個禮拜，預計中南部的peak（頂峰）會在下個禮拜。」

對於管制措施，柯文哲表示，自己是主張管制放寬、不要拖太久，包含學校、社會局、民政局管的活動，不過現在大型活動還是進行，以目前本土確診每日8萬例，7月中應該還是會解封，「境外移入現在才40多例，邊境管制已經沒有意義。」

