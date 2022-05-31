　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲預估：中南部下周達到頂峰　雙北疫情往下「7月中應該會解封」

▲台北市長柯文哲前往市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲前往市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

國內新冠疫情延燒，對於疫情狀況，台北市長柯文哲31日在議會備詢時預估，雙北已經開始往下，新北市感染比率已經達14％、台北市達10％，其他縣市感染的百分比還很低，還會再繼續上去。一般會比台北晚2個禮拜，預計中南部的peak（頂峰）會在下個禮拜，「以目前本土確診每日8萬例，7月中應該還是會解封。」

對於疫情狀況，指揮中心指揮官陳時中30日在節目受訪時表示，整體疫情的發展，北部已經漸漸到疫情滿足點，中南部持續在發展中，台灣是一日生活圈，以這樣流行的疫情不會侷限在單一地方，全國還是會趨於一致，像中南部前一段時間控制相對很好，全國疫情一起起來，那壓力會很大。

柯文哲認為，雙北已經開始往下，其他縣市還不確定，新北市已經達14％、台北市達10％，其他縣市感染的百分比還很低，還會再繼續上去，「一般會比台北晚2個禮拜，預計中南部的peak（頂峰）會在下個禮拜。」

對於管制措施，柯文哲表示，自己是主張管制放寬、不要拖太久，包含學校、社會局、民政局管的活動，不過現在大型活動還是進行，以目前本土確診每日8萬例，7月中應該還是會解封，「境外移入現在才40多例，邊境管制已經沒有意義。」
 

►限時1天！Her森森保健加碼回饋10% LINE POINTS，回饋上限200！

►宜蘭「綠舞日式園區」玩一天才359元！還不快衝

ET快訊
22歲男結婚前2天車禍慘死！　母淚求行車紀錄器
女星喉嚨痛爆「快篩都是陰」！換一個牌子篩變陽性
酒店妹挨打一刀穿心反擊　他求歡不成慘送命
Toyz評5名人水餃「顏清標的狗都不吃」！網驚：下一集盲測消
汪小菲道歉「昨天做了一生中最後悔的事」！　向大S懺悔
快訊／鳳梨遭連千毅提告！警方證實：已通知到案說明
快訊／高雄男轉彎撞飛路人　血流滿地慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲預估：中南部下周達到頂峰　雙北疫情往下「7月中應該會解封」

接見達克沃絲　蘇貞昌：盼美協助台後備動員、國民兵防衛

王婉諭「確定是確診了」　自嘲：上任以來睡最飽

兒童疫苗接種站明上路！她質疑疫苗何處來　「不是都給地方了？」

立法院會期落幕通過96議案　游錫堃盼全民支持「18歲公民權」

快訊／教保員體罰霸凌幼兒「終身不得聘任」　立院修法堵兒虐

蔡英文路線在對抗賴清德？　親賴人士揭「賴清德外交兩岸立場」

兒童大型接種站是白癡政策？他曝疫苗分配率　「有得打都樂觀其成」

六都墊底！北市兒童疫苗施打率26.6％　柯文哲：莫德納抽單太多

國民黨立院黨團首席副書記長「3搶1」謝衣鳯勝出　沒人投給葉毓蘭

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

許藍方「沒遇過理想的GG」　陶晶瑩喊話全台男人挑戰！

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

柯文哲預估：中南部下周達到頂峰　雙北疫情往下「7月中應該會解封」

接見達克沃絲　蘇貞昌：盼美協助台後備動員、國民兵防衛

王婉諭「確定是確診了」　自嘲：上任以來睡最飽

兒童疫苗接種站明上路！她質疑疫苗何處來　「不是都給地方了？」

立法院會期落幕通過96議案　游錫堃盼全民支持「18歲公民權」

快訊／教保員體罰霸凌幼兒「終身不得聘任」　立院修法堵兒虐

蔡英文路線在對抗賴清德？　親賴人士揭「賴清德外交兩岸立場」

兒童大型接種站是白癡政策？他曝疫苗分配率　「有得打都樂觀其成」

六都墊底！北市兒童疫苗施打率26.6％　柯文哲：莫德納抽單太多

國民黨立院黨團首席副書記長「3搶1」謝衣鳯勝出　沒人投給葉毓蘭

華新拓展全球不銹鋼市場　砸70億併購義大利CAS鋼廠

瑤瑤「UU邪惡視角」誤入自拍太辣　馬力歐洩超真實表情：專心工作

鴻海改選9席董事、當選名單出爐　創辦人郭台銘續任董事

小樹懶找不到媽媽在地上哭哭　兩千萬人揪心：快抱緊處理

快訊／國一北上18K5車追撞　3車半毀佔內車道1人受傷送醫

吳念庭安打！山川穗高扛第17轟　西武2比0阪神

徐巧芯紅線違停風波延燒　信義分局長王寶章說明公布影像關鍵

宜蘭22歲男結婚前2天慘死！騎車擦撞遇橫禍　母淚求行車紀錄器

強尼戴普「審判出爐前」chill到翻　驚喜現身開唱⋯台下全瘋了！

醉漢躺路邊慘遭休旅輾過慘死　落跑駕駛竟鬼扯：以為撞到石頭

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

政治熱門新聞

立法院昨天打完架　今天3名立委快篩陽

快訊／蘇貞昌宣布明起入境免鼻咽採檢　唾液篩檢就可離開機場

AT-3墜毀岡山飛官殉職　他看地圖嘆：保護民眾到最後一刻

柯文哲轟兒童接種站「白痴命令」　蘇貞昌：與篩檢站動線不同

快訊／陳水扁確診　自曝昨晚突感不適

快訊／徐志榮拒絕國民黨徵召　「我從沒說過要選苗栗縣長」

朱學恒直播2小時收驚人斗內！加倍捐嗆爆側翼

不願收回「白痴命令」　柯再罵中央笨

快訊／徐大鈞駕AT-3教練機殉職　蔡英文哀慟不捨：釐清事故原因

ET民調／70.3%要嚴守國門「入境7+7」　56.6%不滿陳時中防疫表現

立院三讀！公務員每日辦公8小時　假日可兼職

快訊／AT-3學官徐大鈞沒呼叫、沒跳傘　空軍官校暫停全部訓練

蔡炳坤確診6天社交APP才通知　諷：怎不早說？

周玉蔻再爆料徐巧芯　「曾為一張罰單罵分局長」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

醬油瓶黴菌爆發　店家124字道歉

快訊／汪小菲終於道歉大S　

大雷雨來了！氣象局發大雨特報

飛官徐大鈞正面照曝！1個月前爸祝他生日：飛翔快樂

老婆3餐全煮泡麵　他怒喊離婚鬧上法院

今本土+80656！各縣市分佈曝

S媽哽咽批汪小菲：少說缺德話！　「大S吃藥真相」藏洋蔥

新生寶寶「取名莯」報戶口被打槍！釣出一票苦主

快訊／AT-3教練機高雄岡山墜機！　飛行官確認死亡

陳時中戒菸失敗了！董氏基金會曝挑戰過程

獨／醬油罐長黴菌水瓶生苔　居酒屋歇業2周

15歲姪子染疫亡　知名編劇痛心「高中剛錄取」

沒跟上都更！三重14坪畸零地求售　恐連檳榔攤都難蓋

快訊／今增90死！本土+80656

更多

最夯影音

更多
模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要
IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面