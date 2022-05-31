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勞動部攜手工研院推「產業新尖兵」　為業界培育重點人才

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與工業技術研究院攜手合作「產業新尖兵計畫」，並辦理「高功率光纖雷射金屬切割技術應用人才養成班」成果展示暨專題發表。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與工業技術研究院攜手合作「產業新尖兵計畫」，並辦理「高功率光纖雷射金屬切割技術應用人才養成班」成果展示暨專題發表。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為協助待業青年習得專業技能並投身新興重點產業，也為企業培訓高階人才，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與工業技術研究院攜手合作「產業新尖兵計畫」，5月31辦理「高功率光纖雷射金屬切割技術應用人才養成班」成果展示暨專題發表，14位學員信心滿滿展示所學，並有2位未結訓已獲業界青睞延攬。

雷射大廠紛紛開出產品電控、設備客服、光學研發等工程師職缺，起薪30K至55K延攬學員，訓後就業前景看好！

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雲嘉南分署長劉邦棟及工研院產業學院經理張榮杰、正鉑雷射總經理陳政嚴皆出席勉勵學員，劉邦棟表示數位資訊、綠能科技、工業機械、電子電機與國際行銷企劃等人力需求是未來的產業趨勢，分署此次與工研院合作，依據雷射產業就業市場需求共同規劃打造172小時的學科及術科實作課程，特別感謝正鉑雷射的大力支持，特地拉出一條生產線，讓學員能實地操作教學，提前模擬並熟識未來就業環境及工作內容，減少學用落差，企業也可從旁觀察選才，達成政府、雇主與勞工的三贏局面！

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與工業技術研究院攜手合作「產業新尖兵計畫」，並辦理「高功率光纖雷射金屬切割技術應用人才養成班」成果展示暨專題發表。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲學員蔣信竹（左）及宋易乘（右）看好雷射產業未來前景，接受「產業新尖兵計畫」172小時的紮實訓練，不擔心未來就業找不到工作。

81年次的蔣信竹，南台科大企管系畢業後就一直在家中幫忙務農，因為網室結構有除鏽的問題，若是使用砂輪機的話會使火花亂竄，安全性一直讓他很困擾，偶然在網路上發現雷射切割有同樣的功效，且相對安全，引發他學習的興趣，儘管沒有相關學經歷，蔣信竹仍然鼓起勇氣報名參訓，「雖然起步晚，但有政府補助訓練費用及學習獎勵金，舒緩不少經濟壓力！」學習過程中他也更加肯定未來就業方向，訓後希望可以如願投入雷射製程領域累積自我實力，找到人生第一份工作！

「雷射彩雕的技術，帥爆了！」85年次的宋易乘，剛從台師大光電工程研究所畢業，他有感在校學的總是偏理論性質，想更精進雷射切割的技術，且看好產業的未來發展，於是報名參訓，除了雷射打標加工及焊接、高功率雷射切割管件等實務訓練，還有雷射源性能量測與維護、實作測驗等專題課程都是過去他較少接觸的，因表現優異，還未結訓已獲企業延攬，訓後可無縫接軌就業，省去待業求職的茫然等待時間！

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與工業技術研究院攜手合作「產業新尖兵計畫」，並辦理「高功率光纖雷射金屬切割技術應用人才養成班」成果展示暨專題發表。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劉邦棟補充，產業新尖兵計畫對象為15至29歲待業青年，勞動部除了提供最高10萬元的訓練費用補助外，參訓期間還可領取每月8000元的學習獎勵金，最高可領9萬6000元，接下來雲嘉南地區還有一系列課程，包括「Python與雲端應用人才培訓班」、「太陽光電設置技術士短期訓練班」、「跨域JAVA軟體工程師就業養成班」、「電力電子與機電自動化工程師職能訓練班」及「GMP品保暨智慧資訊系統人才養成班」等逾27班，有興趣的青年朋友可上台灣就業通「產業新尖兵計畫網」查詢與報名，或撥(06)6985945*1425蘇先生洽詢。

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