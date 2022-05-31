快訊／今本土+80656！各縣市分佈曝　3縣市破萬例

▲中央流行疫情指揮中疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）。

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增80,656例本土個案，另增90例死亡。本土個案分佈仍有3縣市破萬例，包括新北市14,372例、台中市10,586例和高雄市10,380例。

今日新增80,656例本土病例，為38,638例男性、42,001例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(14,372例)、臺中市(10,586例)、高雄市(10,380例)、桃園市(7,826例)、臺北市(6,707例)、臺南市(6,485例)、彰化縣(4,740例)、屏東縣(2,960例)、新竹縣(2,064例)、苗栗縣(1,970例)、新竹市(1,734例)、宜蘭縣(1,649例)、基隆市(1,631例)、雲林縣(1,610例)、南投縣(1,381例)、花蓮縣(1,295例)、嘉義縣(1,146例)、臺東縣(866例)、嘉義市(776例)、澎湖縣(263例)、金門縣(206例)、連江縣(9例)，相關疫情調查持續進行中。

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指揮中心指出，今日新增90例本土病例死亡個案，為60例男性、30例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、86例具慢性病史、44例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月2日至5月28日，死亡日期介於5月11日至5月29日。

▲5/31新增確診數。（圖／指揮中心提供）



針對外界關注的邊境鬆綁，指揮官陳時中今上午陪同行政院院長蘇貞昌視察桃園機場，蘇貞昌表示，明天開始只要入境旅客做好唾液篩檢就可以離開機場，不用再等待PCR結果。

陳時中也提到，現在世界疫情已經在降溫，以前做唾液採檢都有9%~10%的染疫率，現在已經相對變少，而國內相對疫情也起來，邊境採檢持續用鼻咽PCR恐怕不適合，太耗費人力，而且現在唾液PCR可以達到相當好的效果。

陳時中說，現在國內染疫率已經比邊境進來還高了，國內已經達到8%，目前先從第一步落地採檢開始做唾液PCR，再逐步看相關情形一步一步放鬆。