私梟「AB櫃」走私市價3000萬香菸　貨櫃司機良心發現判無罪

▲私梟以AB櫃的手法走私香菸。（圖／高雄海關提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

關務署高雄關去年5月間破獲一起以AB櫃手法，從越南走私1043箱、市價約3000萬的香菸的案件，其中李姓貨櫃司機原本答應以10萬元幫私梟載運私菸，但臨時反悔，後來仍被查獲，檢方依違反菸酒管理法將他提起公訴，法院審理後認為，李男僅幫忙運送私菸，並沒有從國外「輸入」私菸，且法令並沒有處罰運送的條文，因此判他無罪。

判決指出，私菸集團是利用轉口貿易的漏洞，從越南進口一個申報為家具、灰泥的貨櫃，這個貨櫃（A櫃）內藏「EAGLE」牌洋菸1043箱，市價約3000萬元，去年5月7日從越南起運，5月10日抵達高雄港65號碼頭，準備再從70號碼頭轉運到日本。

私梟集團成員「陳仔」找上李姓貨櫃司機，讓他到台中某處載運B櫃，到高雄小港區準備掉包從越南來的裝滿私菸的A櫃，雙方約定代價10萬元，沒想到李男把貨櫃拖到高雄後，突然改變心意不願意載運私菸，於是又把B櫃載回台中，沒想到途中就被掌握線報的檢、警、關務人員查獲。

檢警發現兩個櫃的號碼相同，私梟企圖以「AB櫃手法」掉包走私香菸，除將1043箱香菸查扣外，也約談貨主及車主等4人，全都否認涉案，列為關係人，李姓司機雖辯稱不知情，但列為嫌犯，後來也被依違反菸酒管理法起訴。