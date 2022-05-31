批顏清標「脫產顏寬恒」遭求償百萬　周玉蔻一審勝訴免賠

▲媒體人周玉蔻被前立委顏寬恒提告求償，台北地院今判她免賠。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

媒體人周玉蔻去年指稱台中大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標欠債6000萬元不還，卻「脫產」給兒子、前立委顏寬恒聯手坑殺銀行，顏寬恒怒告周玉蔻造謠，要求她賠償145萬元並將判決主文登報，周玉蔻反駁指稱顏清標家族擅長告人，她做節目「戰戰兢兢、戒慎恐懼」，每一件都有事實依據，台北地院今判周玉蔻免賠，顏寬恒還可上訴。

顏寬恒與周玉蔻今都沒出庭聆判。周玉蔻先前被通知確診新冠肺炎，本案最後一次辯論時，她正好解隔復出，親自到庭回應顏寬恒說她本案沒事先查證的指控，她強調節目單位打電話給對方求訪，「他都不參加，我們還要怎麼做？」

周玉蔻指顏寬恒在2013年首次擔任立委前，「除了開檳榔攤，只有一個身分，就是顏清標的兒子」，顏寬恒將父親被法拍的土地和房地產買回來，「錢從哪裡來、資金是誰給，難道不是合理懷疑，難道沒有公眾評論價值？」

▲前立委顏寬恒告周玉蔻求償一審敗訴 。（資料照／記者劉昌松攝）

周玉蔻強調，顏清標家族擅長告人，所以她做節目「戰戰兢兢、戒慎恐懼」，每一件都有事實依據。被法官訊問評論顏清標「脫產」給顏寬恒的依據何在，周玉蔻說，顏清標欠債6000萬元，債權人聲請強制執行卻要不回錢，比對財產申報資料，發現顏清標2005年到2011年的財產一直減少，同一時期，顏寬恒財產快速增加，其中3筆正是顏清標被法拍的財產。

周玉蔻說，顏清標自己開記者會承認顏寬恒籌錢把法拍的土地房子買回來，但顏寬恒始終說不出資金從哪來的，購買這些土地的錢也跟顏寬恒當時的收入不相當，不是她無端指稱顏清標「脫產」，而是節目來賓轉述債權人的憤怒，大家在節目中討論。

顏寬恒歷次均委任律師代為出庭，批周玉蔻僅憑其他債權人的口述，未盡查證就做不實言論，若只是網友或鄉民的誹謗，顏寬恒不會提告，但周玉蔻手握龐大媒體資源，選過台北市長，也被前總統馬英九、鴻海集團總裁郭台銘告過，應更明知言論自由界線何在。

本案源於周玉蔻去年（2021年）11月9日，在她所主持的寶島聯播網《新聞放鞭炮》、民視《辣新聞》等政論節目，指稱顏清標欠債6000多萬元，「人家去強制執行，他就脫產給他兒子（指顏寬恒）」、顏家父子等於聯手坑殺銀行等語，當時顏寬恒正參與台中第二選區立委補選，周玉蔻更批顏寬恒「這種行徑還好意思去選立法委員？」