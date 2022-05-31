戀愛繪本「告白餵飯」立體可動　故事神展開感動4萬人：跪著看完

網搜小組／趙蔡州報導

日本紙工藝漫畫家しんらしんげ經常在網路上分享創作，他29日再次在推特分享了一個感人的作品，用相冊的方式呈現一位女孩從求學、長大結婚、養育孩子至孩子長大離家的過程，故事中的各種轉折與細節讓不少粉絲驚呆，作品被轉貼到台灣後，也讓不少台灣網友大讚「太神了，忍不住回頭一看再看」。

しんらしんげ於29日在推特分享了新作品，可以看見他使用一整本筆記本，透過繪畫及剪裁的方式，做出一本可動式的繪本，內容從一幕「一男一女穿著禮服」的畫面開始說起，通過第一人稱視角呈現一位女孩從求學、長大結婚、養育孩子至孩子長大離家的過程。

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▲動態繪本感動4萬人，網友驚嘆「看到最後忍不住再回看，原來背景也有很多細節」。（圖／翻攝自推特）

影片中可以看見，女孩接受了主角告白後，兩人開始約會、發生親密關係，最後見家長，結婚後領養小孩，一步一步的把孩子養大，儘管過程中有過爭吵，但總是會和好如初，最後看著孩子帶著男友回家、結婚，目送孩子離開家鄉，最終畫面停在一對夫妻看著畫冊擁抱在一起，整個故事溫馨又感人。

作品中的故事其實是描述一對同性戀人的一生，在談戀愛及約會的過程中，都可以看見有路人在「側目」，另外孩子上幼兒園畫出「全家福」時，底下的稱謂也是寫著兩個「媽媽」，許多畫面都能看見類似的小細節，配上溫馨感人的故事及音樂後，讓作品一出立刻引起網友熱議。

▲故事其實是描述一對同性戀人的一生，從相知相戀到養育孩子成人。（圖／翻攝自推特）

臉書粉絲團「電腦王阿達」轉貼該作品後，短短1天就吸引近4萬人按讚、7千多人分享，有網友說，「太神了，忍不住回頭一看再看」、「好作品，也存有深意，感人肺腑」、「這個真的跪了」、「看到最後忍不住再回看，原來背景也有很多細節」、「結尾，太感動了，令我驚艷」、「太神了，這作品的水準簡直要跪著看」。

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