華醫幼保系鄭博真教授　創作黑熊和鯨豚繪本盼生態教育從小扎根

▲中華醫大幼保系鄭博真教授編寫的《再見啦！小黑熊妹仔》和《回家吧！小虎鯨安安》原創繪本，並到附設幼兒園教導小朋友生態保育觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

讓生態及動物保育的觀念從小扎根，中華醫事科技大學幼兒保育系鄭博真教授，以台灣黑熊和小虎鯨擱淺救援的事件為主角，編寫的《再見啦！小黑熊妹仔》和《回家吧！小虎鯨安安》原創繪本日前出版，立即成為華醫附設幼兒園小朋友聽故事的最愛，「鄭爺爺」說繪本老小同歡，一起傳達及學習生態保育的重要。

鄭博真教授表示，創作《再見啦！小黑熊妹仔》來自於3年多前花蓮南安熊事件的啟發，當時電視媒體及網路社群討論得沸沸揚揚，後來又從閱讀「黑熊媽媽」黃美秀老師的作品《小熊回家》，了解她多年來投入臺灣黑熊保育的艱辛與毅力，感動與敬佩之餘，決定也要為台灣野生動物保育盡一份心力，展開繪本創作，希望動物保育的教育從小做起。

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至於《回家吧！小虎鯨安安》繪本，也是緣由經常從新聞報導得知台灣沿海鯨豚擱淺事件屢有所聞，但一般社會大眾對於鯨豚擱淺與救援的知識卻相當缺乏，因此希望透過這本繪本的編寫，指引大眾建立正確的救援知識，同時也能對幼兒做淺顯易懂的海洋生態教育。號

鄭博真表示，有關野生動物保育實際案例的本土性原創繪本很少見，尤其是臺灣黑熊。南安小熊照養與野放訓練，是台灣首度照養與野放野生小熊的故事，也是台灣人與黑熊共同寫下的愛的故事，為黑熊的照養與野放訓練留下典範。《回家吧！小虎鯨安安》繪本可作為幼兒園與小學黑熊保育教育的參考讀物。

《回家吧！小虎鯨安安》繪本，敘說小虎鯨救援的真實故事以及鯨豚擱淺與救援的科普知識。除了為台灣在鯨豚擱淺救援與野放、海洋生態保育的努力留下恆久的見證，作為幼兒園與小學鯨豚保育的補充教材，期能建立孩子從小對於鯨豚保育的基本認知。

《再見啦！小黑熊妹仔》和《回家吧！小虎鯨安安》出版後受到林務局、動物保育界、海洋生物暨鯨豚研究學界的推薦，鄭博真教授也利用課餘時間把繪本帶到華醫附設幼兒園，在生動的繪本故事引導下，小朋友個個專注傾聽，並不時發問問題，回響熱絡。

熱愛書寫創作的鄭博真教授近年來大力推展幼兒繪本閱讀，2019年至今已創作11本繪本，內容涵蓋性別平等、老幼共學、台灣水果特產、生態及動物保育、和狗做朋友的導盲犬與搜救犬等等，豐富又多元，特別是捐書到偏鄉希望能提升偏鄉學童的閱讀力，為他們挹注精神食糧。