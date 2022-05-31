邊境何時開放？　陳時中透露1前提：6月初開會檢討觀光邊境旅遊

▲國際各國陸續開放國門。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

指揮中心指揮官陳時中日前曾表示，邊境開放是遲早的事，由於國內染疫率已達6%，境外移入最高也是6%，當境內、外風險已差不多，邊境嚴管意義不大。陳時中30日也在節目受訪時透露，6月初就會啟動觀光邊境旅遊的檢討。對像日本這樣邊境政策相對友善的國家，可以考慮一下如何管理，但前提還是醫療量能要足。

台灣預計在6月宣布邊境解封，行政院長蘇貞昌今日同意指揮中心視醫療量能，適度放寬入境總量管制上限，並調整入境後檢疫天數。交通部長王國材表示，預計在疫情高原期結束後，就會逐步開放旅行社組團限制，另每週入境人數也會從1.7萬人提高至2.5萬人。

王國材表示，目前每週入境人數約1.7萬人，未來鬆綁國門限制後，總量限制將提高到2.5萬人，民航局已開始接洽航空公司，希望可將量能增加到原有的1.2、1.3倍，交通部也著手擬訂放寬防疫計程車限制，有機會恢復過去規定，開放親友載送入境者。

陳時中表示，以前邊境的考量是阻絕境外，過去跟國外染疫率差別是天跟地，所以邊境是嚴管，但現在狀況不同，目前邊境進來的染疫率大概6％多，跟國內染疫率差不多。

對於邊境管理，陳時中指出，思考的方向已經不是阻絕境外，而是醫療量能是否會太過沈重，要不要增加就有利弊衡量的問題，在醫療量能可以負擔的情況下，政府就考量用在經濟相關的地方，比如說要來簽合約、投資的，「要思考有限的醫療量能用在什麼地方對國家最好，不要因為國門的管制變成經濟發展的門檻。」

對於日本開放團進團出，陳時中坦言，如果醫療量能可以因應，第一個考慮的還是要來幫助經濟，如果還有餘裕，對像日本這樣邊境政策相對友善的國家，可以考慮一下如何管理，但前提還是醫療量能要足。

陳時中指出，基本上很多國家用的方式也是一樣，在經濟這部分比較沒有限制，觀光則採用限量的方式，日本日前開放也是說先管制3000人，我們是用條件說、有些國家是用量能說，思考放寬多少是可以承擔的，「我國先啟動經濟這一塊，因為是競爭性的，旅遊這一塊則是攸關互惠跟大家的心情。」

陳時中表示，抗疫期間，韌性要高大家心情要好、如果像中國那樣沒考慮韌性、強力管理反彈也大，至少在Omicron的狀況下用那樣的方法不好。

對於觀光旅遊規定，陳時中表示，觀光局、外交部、指揮中心都有各自對旅遊的警示，以後要怎麼樣限量、各國互惠這都還要計算，6月初就會啟動觀光邊境旅遊的檢討。