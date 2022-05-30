陳時中：疫情發展逐漸南移、要再突破性往上可能性低

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者杜冠霖／台北報導

國內新冠疫情延燒，對於疫情狀況，指揮中心指揮官陳時中30日在節目受訪時表示，確診數大概是在8、9萬維持了11天左右，目前來看會持續，要再突破性往上走可能性比較小，北部已經漸漸到疫情滿足點，中南部持續在發展中，「中南部前一段時間控制相對很好，全國疫情一起起來，那壓力會很大。」

陳時中表示，確診數大概是在8、9萬維持了11天左右，目前來看會持續，要再突破性往上走可能性比較小，以前的模型分析是估計到5月底，低推估10萬、中推估15萬、高推估20萬，整體的疫情發展高峰應該會落在10到15萬之間。

陳時中說明，整體疫情的發展，北部已經漸漸到疫情滿足點，中南部持續在發展中，台灣是一日生活圈，以這樣流行的疫情不會侷限在單一地方，全國還是會趨於一致，像中南部前一段時間控制相對很好，全國疫情一起起來，那壓力會很大。

陳時中指出，北部有國門、生活密集區，高雄的部分也因為有機場、港口，在國際疫情起來時，難免成為疫情開始的點，陳其邁過去當副院長時，我就知道他的個性非常的急，所以把疫情壓得很緊，台灣比世界疫情晚，就可以搶時間，把藥物、篩劑、檢驗量能、治療量能準備更齊全，因應疫情就會更有餘裕。

對於國際疫情，陳時中表示，快起都是快落，新加坡的疫情像是丘原，沒有走得很高，紐西蘭是「啪」的一下往上，高點不高但尾巴就拖的很長，香港、韓國則是高點高，相對尾巴就沒有拖得那麼長，高點高也有好處，Omicron染疫率高也會讓社會自然防疫率變強，有打疫苗的、染疫過的把牆圍起來。