面膜尺寸超怪！她一張「退貨照」全場笑翻　內行揭真實用法

▲不少女生保養時喜歡用面膜。（圖／翻攝自pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

愛美女性保養時經常會使用到面膜，但你有看過這種尺寸的嗎？一名女網友日前在網路上購買面膜，但到貨後卻發現大小有問題，連額頭都無法貼滿，氣得決定退貨。不少網友看到後，紛紛笑說「是你臉太大了」，不過也有人透露這種面膜的真實用法。

女子日前網購面膜，但拿到手之後卻發現比自己的手掌心還小，尺寸完全不對，氣得決定退貨。店家詢問退貨原因，她只好拆開將其敷在臉上，只見面膜雖然也有做出可以露出眼睛和嘴巴的孔洞，但因為太小，根本無法和人臉對齊，甚至連額頭都貼不滿。

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▲女子拿到「迷你版面膜」。（圖／翻攝自爆廢公社）

照片被分享到臉書「爆廢公社」，不少網友看到後紛紛笑說「客服：基於你臉太大是你個人因素，很抱歉我們無法替您辦理退貨」、「真正的印堂發黑，還有人臉，看來很兇」、「我好像敷了，但又好像沒敷」、「這也太好笑了，這面膜是要給什麼娃娃用的嗎」。但也有人指出，「這是試用在手上的」、「我曾經在美容展也拿到這種試用品」。

本站曾報導《面膜試用品超小張 民眾笑：是給芭比娃娃敷臉嗎》，當時很多人看到迷你版面膜都好傻眼，櫃姐就解答，其實這種迷你版面膜是敷在手上試用的，化妝品常常會另外製作小包裝，就是希望拉攏回購率，而這試用的份量都有經過計算，消費者一定可以完整體驗