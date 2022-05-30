兒童重症累計25例10死！有14人腦炎　1人還在加護病房救治中

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增468例中重症個案及109人死亡，重症個案中有3例是兒童，都有腦炎情況。根據統計，目前兒童重症累計25例、10人死亡，兒童重症中有14例腦炎，大多是病況已好轉，還有1位在加護病房中使用呼吸器。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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這波本土疫情波及不少嬰幼童，根據統計，目前兒童重症累計25人，其中有14例腦炎、6例肺炎、2例敗血症、1例哮吼、1例家中死亡和1例共病腦腫瘤。25人中已有10人死亡，包括5例腦炎、2例肺炎、1例敗血症、1例家中死亡和1例共病腦腫瘤。

另外，兒童重症25人中就有14例併發腦炎，其中5人過世，有8位病況改善拔除呼吸器，還剩1位在加護病房中使用呼吸器。醫療應變組副組長羅一鈞表示，在加護病房的重症病童，目前整體肝腎指數已經稍微在轉好中。

針對兒童重症，羅一鈞說，目前腦炎轉送治療的情形都有明顯改進，非常感謝全國兒童重症跟急診醫療團隊這段時間齊心和幫忙把小朋友腦炎控制的越來越好。

此外，指揮中心在6/1也協助地方增設6大兒童疫苗接種站。分別在台北自由廣場、新北板橋車站、桃園巨蛋體育館、臺中自然科學博物館、臺南市立圖書總館、高雄展覽館等地，提供家長及兒童安心接種，並將視各接種站接種情形，額外增加疫苗配送。