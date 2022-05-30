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中重症+468「兒童重症3人」都有腦炎情況　經治療皆好轉出院！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增468名中重症個案，另增109例死亡個案。醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案中有4位都是40多歲個案，都有慢性疾病；另新增3位兒童重症個案，都是罹患腦炎或疑似腦炎，但目前都已經病況好轉出院。

▲▼5/30中央流行疫情指揮中心記者會。疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞、指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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羅一鈞說明，第一位是1歲女童，本身有泌尿系統疾病，5/6有咳嗽，5/7發燒到38度多，有短暫抽搐一分鐘，到急診有活動力和食慾降低情況，經採檢陽性，在醫院使用抗痙攣藥物和瑞德西韋，並沒有到加護病房，轉一般病房照顧，已經順利退燒，在5/14出院，住院中懷疑過是疑似腦炎，所幸病情恢復快速。

第二位是一名4歲男童本身沒有慢性疾病，5/14有咳嗽等情況，5/15有抽搐四到五分鐘，到急診採檢陽性，經過電腦斷層檢查，有腦炎情形，但經過類固醇、瑞德西韋等治療，症狀快速好轉，5/25出院居家照護中。

另一名5歲男童本身沒有慢性疾病，也出現抽搐和意識短暫喪失，但沒有咳嗽等呼吸道症狀，是抽搐就醫，急診發現腦炎狀況，發燒到40度，經過電腦斷層檢查，發現輕微腦水腫，有疑似腦炎，短暫住加護病房幾天，5/19病況好轉出院。

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