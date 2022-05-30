彰化議員參選人「一家三口確診」　鄉長公公忙熬粥曬被

▲議員參選人劉珊伶及丈夫兒子確診。（圖／翻攝自劉珊伶臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化繼縣議員蕭如意及蕭淑芬確診後，第五選區縣議員參選人劉珊伶29日深夜在臉書po文，她有咳嗽、喉嚨痛，3歲幼兒也不舒服，「一家三口確診了」；她的公公埔心鄉長張乘瑜說，自己快篩陰性，今天身兼數職，孫子因喉嚨痛嘔吐，看著兒子夫妻忙了一整夜，心裡非常不捨，早上還去幫忙買早餐、煮粥、曬棉被。

張乘瑜說，兒子媳婦周末帶孫子到桃園海生館遊玩，全程都有戴口罩保持社交距離，但身體就出現不適，先是孫子體溫37度多，兒子略發燒，媳婦劉珊伶也有咳嗽及喉嚨沙啞等症狀，全家快篩陽性，昨天帶著小孩去兒童急診，用藥後，今天早上有退燒。

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身為鄉長，張乘瑜一大早為曬棉被、買早餐不斷的忙碌，他在電訪中指出，日前因某家電視台採訪，因有員工確診，雖然快篩陰性也自主管理7天，與兒子媳婦分樓層居住，平日返家後一定立即清消，因此他也提醒，身為一個公眾人物必須要注意，為了保護家人，一定要隨時留意自己身體狀況。

劉珊伶說，她已經完成三劑疫苗的接種，平時都有確實戴好口罩及噴酒精，接下來將會落實防疫規定居隔七天及自主健康管理七天，並謝謝來自各位朋友及同事們的訊息關心，近期選舉行程和會勘都必須取消，希望大家健康平安 、做好自主健康管理，保護自己也保護他人。