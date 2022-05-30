中職比賽球迷場邊高喊「打假球」　球團提告！警方今通知到案

▲李姓球迷昨晚在台中洲際棒球場大喊「打假球」。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

中信兄弟昨在主場台中洲際棒球場迎戰味全龍，1名51歲的李姓球迷不理性的在場邊高喊「我覺得是打假球！」，遭保全人員帶離後報警，聯盟及球團也對李男提出妨害名譽告訴，警方將於30日通知李男到案說明。

台中市第五警分局表示，29日晚間8時許，球迷李男在台中洲際棒球場球賽進行過程中，從觀眾席朝球場內高喊「打假球」，經主辦單位認定妨害比賽進行，由工作人員將他帶離觀眾席後，聯盟人員及球團經理報警處理，並對李男提告，今將通知涉案人到案，釐清案情。

據影片顯示，李男見警方到場，仍疑與其他球迷起爭執，嗆聲「我看球已30年，看球的時候你都還沒出生」，球迷也回嗆「啊不就很棒？」，接著警方詢問李男是否對主辦單位有疑慮？李男回應「我覺得是打假球！」並報上自己姓名，強調「行不改名、坐不改姓」，待警方抄錄資料完畢，工作人員與警方便將李男帶離球場。

中華職棒大聯盟會長蔡其昌昨晚也在臉書表示，中華職棒珍惜每一位球迷，每個球迷都是寶，但造謠抹黑的人，「我們不需要，花錢也不代表你是老大！」，聯盟將針會對該名觀眾報案提告，同時該名觀眾將永久不得進場。