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社會 社會焦點 保障人權

17歲妹無照騎車自撞！後座男友頂包　女警奶音訊問讓他露餡

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區楊姓17歲少女無照騎車，後座搭載21歲李姓男友，因不懂機車操作，失控自撞路邊3輛機車，肇事後因身體不適送醫治療，留李姓男友待在現場。警方到場後，李男供稱自己就是釀禍騎士，過程支吾其詞，引起女警懷疑，調閱監視器發現李男頂替女友真相，全案依使公務員登載不實罪嫌函送法辦，相關違規也按規定舉發。

▲▼ 北投小女友無照騎車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲21歲李姓男子頂替17歲楊姓女友無照騎車，因向警方交代過程支吾其詞遭警方抓包。（圖／記者黃宥寧翻攝）

本月7日22時許，楊姓少女騎機車搭載21歲李姓男友行經北投區新民路，因不諳機車操作特性，失控自撞停在路邊的3輛機車，肇事後，楊姓少女因身體不適急送醫治療，李姓男友則待在現場。

警方到場後，李男向警供稱自己就是機車騎士，經實施酒測為0，遭撞的機車車主與李男也在現場達成賠償。交通分隊警員廖珮芬後續詢問肇事過程，李男語速緩慢稱「就是剛騎過來，可能彎道沒注意到，時速有點快撞到」，女警柔聲問「時速大概多少？」，甜美奶音讓李男一時招架不住，開始說話含糊不清，當場引女警懷疑，經調閱監視器發現肇事駕駛另有其人。

▼李男頂替17歲女友肇事被機警女警抓包。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警拿監視器畫面詢問李男，李男才坦承，因為17歲女友快滿18歲了，所以才將機車借給她練習，肇事後擔心女友被舉發無照駕駛吞罰單，所以才決定「英雄救美」頂替。

▼北投交通分隊警員廖珮芬當場抓包李男說謊。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 交通分隊 警員 廖珮芬 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方訊後將李男依刑法第214條使公務員登載不實罪嫌函送法辦，至於涉及「未成年無照駕駛」及「車輛所有人允許無照者駕駛其車輛」等違規也均依規定舉發。

北投分局呼籲，交通事故發生後，應依規定通報警方處置，負起應有的刑事過失傷害、民事損害賠償及行政上違規舉發等責任，目前監視器、行車紀錄器已相當普及，駕駛人切勿心存僥倖心態，為規避相關責任而找人冒名頂替，反倒為自己多留下一條刑案前科，得不償失。

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