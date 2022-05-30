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6分鐘控訴文！中和2歲童獨乘禮儀車羽化　爸淚：想要真相安慰小寶

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市中和一名2歲男童成為國內首例兒童重症，不幸於4/19凌晨病逝；今(30日)上午10時，男童父親首度出面召開記者會，控訴自己在求救過程中打了將近7通電話，但還是過了81分鐘才等到救護車、91分鐘才送達醫院，最終釀成悲劇，「我現在只想要知道真相，請求政府告訴我這段時間到底發生了什麼！」

▲▼恩恩父親首度出面。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲恩恩父親首度出面。（圖／記者陳以昇翻攝）

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記者會短短的6分鐘之內，男童父親還原了事發當天所有的求救過程，更數度哽咽，自責自己沒有讓孩子得到妥善的醫療照顧。父親表示，因為自己於4月14日當天確診，太太當時也發著高燒，獨自一人在家中照顧同樣染疫的大女兒及小寶「恩恩」，自己只能透過視訊關心著一家大小的狀況。

▲▼恩恩父親首度出面。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者會全程QA：

Q：對於政府以及相關單位回應表示，將會通盤檢討，您能夠接受嗎？

A：我身為一個深愛孩子的爸爸，對於這樣的說法真的不能接受！我現在看到電視報導，那些重症病童的症狀，這些全部都發生在小寶的身上，我看到我都非常心疼、自責，為什麼我們的學理知識不夠，沒有第一時間趕快跟政府單位或是119通報，我現在真的很遺憾也很自責。

Q：事發到現在一個多月，您為何到現在才發出貼文？

A：我簡單說明一下，我們夫妻包含我大女兒，我們在五月初才解隔，因為那時候適用於10+7，解隔完之後，大家也知道小寶是確診病患，在離世當天他就一個人孤拎拎坐著禮儀車離開醫院去羽化，我們沒辦法親自送他，我才請我的家人我的姊姊、姊夫幫我把小寶接回老家，所以解隔後我們非常心急想要先給小寶溫暖，想先去看看他，想要幫他走完他小天使在這世界上最後一段路，我希望能夠幫他做更多想更多，所以我先求助教會朋友處理完喪葬事務。

之後，我自己也還是要工作，也是要處理心情、沉澱思慮，我也不是要說我隔了多久，我就是覺得我準備好了，才跟我老婆把所有脈絡、通聯紀錄都查清楚，確認我們雙方在那個當下都做了努力，窮盡當時知道的所有辦法，一切都做了還是得不到真相，才想請全國民眾、媒體來幫助我們發聲。

我只想要真相，有了真相責任再來追究，還原我當時在求救的時候，這些公部門之間的聯絡機制跟橫向機制，他們做了什麼努力，我知道在疫情之下大家都很努力的想盡辦法做好每件事情，但讓我不解的是4月14日全台灣8百多例，新北市360例，理論上醫療資源相對充裕的時候，為何我們家會遭受到這樣的狀況，我也想知道真相，我想透過真相來安慰天上的小寶，也安慰我們全家的心靈，讓我們為了小寶堅強的活下去，因為我們還有大寶姊姊，我的大寶姊姊也受到很大衝擊。

Q：當天總共打了多少電話？

A：當天下午5點半，我第一個知道的是我要打給中和衛生所，但我打了三通都打不通之後，我就知道慘了，公務人員可能下班了，我知道他們有救命專線，可是被佔線了，這時候我想到的是，因為小寶當時意識不佳，以我跟我老婆的常理認為，還沒有需要緊急119，我們只是想要當晚趕快入院，所以我先打1922，講了20分鐘登記在案之後，到了6點小寶意識不佳、全身癱軟會倒下去，我才緊急打119。

5點58分是我們第一通進線119，說明狀況後要求緊急協助，但當下119知道我們是確診病人，媽媽跟姊姊也確診後，他們說要通報衛生局請我們等待，沒辦法告訴我們出勤時間；6點09分我們再次撥打119，他們卻說還在聯絡，我不知道在聯絡誰，後來他們回撥電話，但也是沒辦法明確告訴我們救護車到達時間，到了7點小寶出現肌肉僵硬、抽搐瘋狂抖動，我當時在鏡頭前看到都不知道該怎麼辦；7點11分，我又再打119詢問為什麼救護車還沒到，終於到了7點20分，我透過視訊電話聽到救護車到達我家。

這段期間我119打了4通，1922打了2通，中和衛生所5點半開始打，前面3通打不通後我就完全放棄希望，我只知道我能信靠的是1922跟119，而119就是我就命的稻草。

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