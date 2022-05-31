從警員幹起　里港警分局偵查隊副隊長陞任枋寮偵查隊長

▲里港警分局副隊長陳賜明(右五)陞任枋寮分局偵查隊長 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局傳喜訊!原偵查隊副隊長陳賜明任內表現傑出，榮陞新職枋寮分局偵查隊隊長，同仁歡送雖離別依依但仍為其高陞感到高興，並感謝陳副隊長在分局服務任內所做出的服務與貢獻。職缺由縣警局刑警大隊警務員王碩賢陞任，未來將接棒輔佐隊長重責，帶領里港警分局同仁持續為警政工作付出心力。

陳賜明副隊長係專科警員班第138期畢業，初任警職即服務於北部勤務繁重地區，因此辦案經驗豐富。陳員在外歷練多年後，帶著在北部所學辦案經驗及豐富經歷返鄉，除以自身專業為鄉親服務，其在勤務繁重之餘仍不斷進修，積極進取考上中央警察大學二技刑事警察學系。

他一路從基層警員做起，經歷隊員、偵查佐、偵查員、分隊長、副隊長等職，學經歷可說是相當完整。里港分局偵查隊在其輔佐下，破獲多起重大刑案，同仁祝福他未來能夠鵬程萬里、步步高陞，有機會一定要再回里港分局敘舊。

王碩賢警務員係中央警察大學第79期行政管理學系畢業，初任警職於宜蘭縣政府警察局，而後陸續在彰化縣及屏東縣歷經巡官、所長、警務員等職務，學識涵養經歷亦是完備。王警務員108年底調任里港分局服務，而後因優異表現接任九如分駐所所長一職，期間深耕勤區，除與轄民互動良好外，各項表現更是亮眼，帶領九如所同仁破獲多起刑案後榮陞縣刑警大隊警務員，如今借用長才，出任里港分局偵查隊副隊長一職，必能帶領里港分局全員更往前邁進。

分局長鄭頴聰表示，恭賀陳隊長及王副隊長榮任之喜，適才適所，履任新職愉快，期勉未來皆能夠在其職位上發揮長才，帶領各位警察同仁一同為人民服務，為治安、交通工作打拚，創造安居樂業，幸福屏東。