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高鐵票根超熱銷！他好奇問「可以幹嘛」　內行揭黑暗用途：水很深

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵相當便利，網路上卻有許多人販售使用過的票根。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／柯振中報導

無論是搭乘台鐵、高鐵等大眾運輸，總是會留下證明有乘車的票根。近期一名網友發現，網路上有許多人在販售票根，且還不在少數，讓他感到困惑，票根買賣究竟有什麼用途。貼文曝光後，也有內行人揭露「水很深」。

這名網友在PTT詢問，逛某間網路賣場時，意外發現有人在販售高鐵票根，當中的時間、車次、金額都相當仔細，而且賣得相當好，還有人會回購，讓他感到困惑，「除了收藏以外，這些票根還能幹嘛嗎？請教一下，謝謝大家。」

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▲▼高鐵票根。（圖／翻攝臉書、翻攝蝦皮賣場）

▲網路上有人販售高鐵票根，銷量還相當不錯。（圖／翻攝臉書、翻攝蝦皮賣場）

對此，有許多內行人回應，用途可能是拿來公司報帳，但有違法的疑慮，「出差報假帳阿」、「出差開車去，但跟公司說坐高鐵」、「公司要你在星期五從台北去高雄出差一趟（只認當天往返車票），如果剛好你老家在高雄，你會這麼做」、「大人的世界。」

此外，除了公司報帳以外，還有人揭露其他的黑暗用途，直言「水很深」，「不講違法報帳了！講騙老婆出差找小三好了」、「好啦這個不知道，可能跟老婆報備之類的吧」、「騙老婆說出差，其實是出門黑皮。」

▼臉書上也有社團專門讓社員交換、購買、販售高鐵票根。點圖可放大。（圖／翻攝臉書、翻攝蝦皮賣場）

▲▼高鐵票根。（圖／翻攝臉書、翻攝蝦皮賣場）

除了網路賣場有販售該鐵票根外，臉書也有「使用過二手台灣高鐵車票-高鐵票根-*收藏用*交流用*」社團，社團裡有許多人發文徵求高鐵票根，可見這種交換、販售的風氣相當盛行。

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