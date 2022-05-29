守護健康家庭幸福　2022「彩繪心生活」幸福城市系列講座

▲2022「彩繪心生活」幸福城市守護您系列講座，首場於29日台南市南門勞工育樂中心大會議廳舉行，邀請台南市生命線陳瑢娟主任演說。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情影響全球局勢演變，人人惶恐不安，黃偉哲市長呼籲市民加強防疫措施，為落實「希望家園」的施政理念，台南市勞工局除關心勞工朋友的就業議題外，也關照勞工朋友身心靈方面的健康。

2022「彩繪心生活」幸福城市守護您系列講座，首場於29日台南市南門勞工育樂中心大會議廳舉行，邀請台南市生命線陳瑢娟主任，來為勞工朋友講述「如何增加幸福力」，讓勞工朋友在工作之餘懂得放慢腳步，感受生活中的美好，讓身心獲得快樂。

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強化自身扺抗力，更要維護好身心健康，尤其勞工朋友是社會不可獲缺的支柱，的心理學研究證明，對工作的滿意度高的員工，不僅能提升自信、寬容心和團隊精神，進而產生幸福的員工，相對的，造就了成功的企業。所以企業開始重視員工內訓，為員工的身心靈成長及素質努力，提升員工幸福力。此次，陳主任以親切生動巧妙的比喻，並以深入淺出的表達魅力，爾後，令人豁然領悟，會心而笑，讓勞工朋友從有趣演講中，心領神會，達到滿意的學習效果。

勞工局王鑫基局長表示，勞工朋友是企業的根基，也肩負社會與家庭的責任，透過藉由陳主任累積的豐富經驗，讓勞工朋友能從職場及家庭中取的快樂泉源，對於幸福的理解，並能及早做好各項準備，以維持良好的生活品質。