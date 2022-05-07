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慶祝母親節　姚正玉：打造宜居、幸福城市不能只是口號

▲國民黨台南市北、中西區議員參選人姚正玉表示，打造台南成為宜居、幸福的城市，不能只是政治人物的口號。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市北、中西區議員參選人姚正玉表示，打造台南成為宜居、幸福的城市，不能只是政治人物的口號。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

溫馨的母親節，感謝母愛偉大的同時，國民黨台南市北、中西區議員參選人姚正玉表示，身為人母，她知道媽媽最在意的是子女的幸福，台南房價創新高，結婚率、出生率創新低，生育津貼追不上其他都會，這些都是台南母親希望執政者聽到的心聲。

▲國民黨台南市北、中西區議員參選人姚正玉表示，打造台南成為宜居、幸福的城市，不能只是政治人物的口號。（圖／記者林悅翻攝，下同）

姚正玉表，民間房屋交易網統計，十年來六都房價漲幅最大的是台南，漲幅達189%；最近兩年全台房價持續飆漲，六都中仍以台南漲幅最為驚人。但是，台南的社會住宅蓋最少是，六都最後一名；人口外移、年齡老化、少子化的現象，都愈來愈嚴重。

根據民政局資料，台南市人口數至110年底，總人口數為186萬2056人，相較109年的187萬4917人，人口銳減近1萬3000人，下降幅度驚人；出生人口數更是首度跌破萬人，只有9634人，出生率為5.16%，創下歷年最低。去年結婚率只有4.78%，創下歷年新低紀錄。

此外，以首胎生育津貼比較，桃園是3萬元，台北、新北與高雄是2萬元，台中今年提高到2萬元，但台南今年才從6千元加到1萬元，在六都也是墊底。台南市的社會福利津貼落後其他都會，直接反映出市府財政狀況困境。

▲國民黨台南市北、中西區議員參選人姚正玉表示，打造台南成為宜居、幸福的城市，不能只是政治人物的口號。（圖／記者林悅翻攝，下同）

姚正玉表示，城市經濟發展遲緩，稅收不足、都市建設與福利津貼當然都要縮水。市民買不起房子，工作難找，愈來愈多人選擇移居他鄉、不結婚、不生小孩，相關數據代表了台南整體居住生活環境，對年輕族群而言已趨於嚴峻，母親教 育子女也更為艱辛。

姚正玉強調，打造台南成為宜居、幸福的城市，不能只是政治人物的口號。她以媽媽為子女幸福把關、加油的態度，會將教育、幼托、育兒、生育及房價等問題，為全市的母親們發聲並列為問政重點，要求政府拿出具體解決之道。

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