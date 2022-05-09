提升專業技能　台南市動物之家志工與飼主訓練講座開跑！

▲台南市動物之家志工與飼主訓練講座開跑，市長黃偉哲歡迎有興趣的市民朋友搶先報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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記者林悅／台南報導

為提升動物之家志工專業能力，台南市動保處每年定期開辦相關志工訓練講座，讓有心投入照護浪犬貓長期志工，有充分教學資源去進修成長，也能協助提升動物之家動物收容福利，另對一般飼主亦規劃有初階班課程，課程內容豐富但名額有限，市長黃偉哲歡迎有興趣市民朋友搶先報名，一起瞭解汪喵星人在想什麼！

農業局李建裕局長表示，動物之家近年不斷提升長期志工經營訓練與加強宣導正確的飼養觀念，在初階班特別開辦『狗狗醫療照護減敏實作課』，減少流浪動物保定操作的緊迫以增加服務的安全性，而今年度初階班部分課程也開放一般飼主與市民報名，課程內容包含『犬貓演化與肢體語言』、『幼犬幼貓的行為教育』、『零恐懼就診概念』，並針對讓人困擾的犬攻擊行為問題，辦理『其實我真的不想傷害你？探究狗貓咬人原因』，避免造成更多人狗之間的衝突傷害問題。

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動保處對於長期志工進階班部分著重現場教學，針對資深貓志工開辦『貓的醫療照護減敏實作』，本課程將在動物之家灣收站貓房內授課，讓志工直接與收容所內敏感貓面對面學習。而針對照顧狗的志工也直接帶領自己負責照顧的狗狗，在戶外教授『正確狗狗散步紓壓實作課』。實作課程更能直接讓老師協助學員看出狗貓的行為問題，精進社會化的技巧，讓動物在收容所內有更好的互動品質。

此外，今年度特別請到擅長人寵關係分析的心理諮商師，幫助志工了解自己與照顧的動物的心理狀況，課程包含『狗家長的五大需求』、『投射心理影響你與狗』，從人寵關係中認識自己的心理素質與需求，也幫助志工在評估認養者時，能更深入心靈層面找出飼養理由與合適的飼養對象。如您對本年度課程有興趣，初階課程對外提供免費報名，而動物之家長期志工持續招募中，有興趣加入團隊者也可至志工臉書粉絲專頁「灣裡收容所的豆哥與凱蒂」或「善收的汪哥與喵姐」洽詢。