台中榮總「快篩陽＝確診」看診、領藥一次完成！今預約還送防疫包

▲快篩陽性即確診自26日起上路。（示意圖／記者吳康瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

快篩陽視同確診已上路，民眾可以不再需要經PCR陽性才能取得藥物，台中榮民總醫院今（29）啟動「快篩陽，不慌張，網路預約免等待」，每日服務1000位民眾，假日不休息，經醫師評估確認後，現場可領取抗病毒藥物喔，今日預約成功的民眾，還可獲得溫馨防疫包。

「看診、領藥、必要時篩檢，一次足」，為了減少民眾等候時間，台中榮民總醫院自行開發的中央公園「快篩陽性民眾網路預約掛號系統」，於5月28日上午6點開放預約，僅需輸入快篩陽性日期及個人資料，並完成風險及相關表單等等評估單，即可完成預約。

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預約掛號完成，將預約結果自行列印紙本，或以手機截圖，以便快速通關。到現場時應攜帶快篩陽性反應試紙、健保卡、身分證、預約掛號結果紙本或手機截圖，可自行開車、騎車、步行或親友接送到現場，請勿搭乘大眾交通工具。

此外，今日預約成功快篩陽性民眾，台中榮總將贈送溫馨防疫包，內含快篩試劑2份、飲料及維他命C。

服務對象：快篩陽性者

服務人數：每日上午500人、下午500人

服務時間：上午9：00-12：30；下午13：30-17：00，假日不休息

服務地點：台中市中央公園天空穹頂區

服務項目：領取一般症狀治療藥、經醫師評估後領取抗病毒藥物、快篩、PCR檢測

「快篩陽性民眾網路預約掛號系統」預約網址如下：

https://m.vghtc.gov.tw/Cpark

▼每日都有提供服務。（圖／翻攝自FB台中榮民總醫院）