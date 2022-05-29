山貓鏟斗意外壓死女大生　老手曝關鍵「死亡區域」

▲發生工安意外的林園五金工廠。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市林園區昨（28）日下午發生一起工安意外，一名17歲林姓女大生在自家工廠自行操作俗稱山貓的推土機時，疑誤觸油壓按鈕，造成推土機鏟斗夾到林女身體，林女當場失去呼吸心跳，消防人員獲報趕到，趕緊將她送小港醫院急救，經急救後仍宣告不治。山貓業者表示，駕駛座和鏟斗之間的空間相當危險，宛如「死亡區域」，有經驗的駕駛或操作員根本不會進入。

▲山貓剷土機意外壓死少女。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

大寮消防分隊是在28日下午1時許接到報案後，立即出動前往搶救，當救護人員抵達工廠，女子已經被家屬從壓住的推土機給拉了出來，躺在地上，家屬說女兒一度還有意識，但不久即昏迷，救護人員見女子已無呼吸心跳，立即進行搶救，並將人送到小港醫院，但仍急救無效。

據了解，出事的推土機是新買不久的機械，林女目前就讀大學，昨天是休假來工廠，疑看到新推土機很有興趣，就站在駕駛座與推土機鏟斗之間，面朝駕駛座觀看，林女一時興起，想爬進駕駛座體驗看看，準備進入時，疑似手誤觸駕駛座上的油壓按鈕，致使推土機鏟斗往內駕駛座方向收合，當場被鏟斗夾住，發生慘叫聲，林女哀叫聲被哥哥聽到，全家人趕快出來搶救，解開油壓機械救出林女後，將林女移到一旁地面上，等候救護車，最後送醫急救晚間不治。

警方表示，出事的工廠是小型的廢五金回收工廠，女子父親非常哀傷，檢方29日進行相驗，以釐清死因及相關案情。

山貓業者表示，山貓的鏟斗和駕駛座之間，因為常容易發生意外，操作時被視為「紅區」，尤其山貓在啟動和停止前，鏟斗都會收合，很容易夾傷人，禁止相關人員逗留和進入，以免發生意外。