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小學課本插圖「畫風詭異」　陸教育部責令「全部重畫」

▲大陸人教版教科書插圖被網友吐槽無審美觀。（圖／翻攝四川觀察）

▲大陸小學教科書插圖風格詭異，被網友罵爆。（圖／翻攝微博，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸人民教育出版社出版的小學教科書近期因插圖風格太過詭異被罵爆，大陸教育部也對此展開調查，並於28日表示，已責成人民教育出版社立即整改，重新繪製教材插圖，確保秋季學期開始使用新教材。

大陸教育部指出，責成人民教育出版社立即整改，重新組織專業力量繪製教材插圖，確保2022年秋季學期開始使用新教材，「教育部將組織專家團隊進行嚴格審核把關。」

▲大陸人教版教科書插圖被網友吐槽無審美觀。（圖／翻攝四川觀察）

大陸教育部強調，教育部立即部署對全國中小學教材進行全面排查，重點是教材內容、插圖等，發現問題立即整改，確保教材堅持正確政治方向和價值導向，弘揚中華優秀文化，符合大眾審美習慣。

人民教育出版社也公開道歉，近期，我社小學數學教材插圖在網上受到批評和質疑，引起了社會各界對教材質量的擔心，「我們進行了認真反思，深感自責和內疚，在此表示深深的歉意。」

▲大陸人教版教科書插圖被網友吐槽無審美觀。（圖／翻攝四川觀察）

人民教育出版社強調，已成立工作專班，全面負責小學數學教材插圖整改工作，啟動相關工作，到今年9月1日前全面整改到位，確保2022年秋季學期開始按時使用新教材。

人民教育出版社還說，同時，將按照有關規定和流程，在全國範圍內重新遴選優秀設計團隊，對小學數學全套教材所有插圖進行繪製更換，「在重新繪製過程中，我們將專門聽取社會各界尤其是一線師生及家長的意見和建議。深刻吸取教訓，舉一反三，完善機制，對我社其他教材進行深入排查，發現問題立即整改。」

▲大陸人教版教科書插圖被網友吐槽無審美觀。（圖／翻攝四川觀察）

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