遭辱「珍禽玉獸」　立委陳玉珍告插畫家妨害名譽不起訴

▲立法院2020年7月進行監委人事同意權投票，陳玉珍與林昶佐爆發搶票衝突。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

立法院去年審查監委人事案時，國民黨立委陳玉珍伸手到無黨籍立委林昶佐口袋搶選票，插畫作家謝立聖畫了張「珍禽玉獸」圖，並下註解「專向帥哥胯下伸手盜取他人精氣吞食」，陳玉珍認為粗俗下流，怒告妨害名譽，台北地檢署檢察官調查認為，謝立聖並非無中生有，政治人物對評論應有較大忍受度，22日處分不起訴。

2020年7月17日，立院臨時會審查監察院人事同意權案投票，國民黨團為阻擋投票進行，與民進黨立委發生激烈推擠，林昶佐準備去投票時，遭到陳玉珍等人阻擋，雙方爆發衝突，林事後表示，陳玉珍伸手到他的褲袋試圖搶票，陳玉珍則解釋，「我也覺得他碰我我不舒服啊」。

▲陳玉珍不滿插畫家用粗俗字眼評論，涉嫌妨害名譽。（資料照／記者林敬旻攝）

隔天，插畫作家謝立聖就畫了1張「珍禽玉獸」圖，暗諷陳玉珍的行為，並po出1段文字「深夜恐怖鬼怪時間！《珍禽玉獸》專向帥哥胯下伸手盜取他人精氣吞食常在金門台灣一帶出沒」，「弱點：腦長在手指內，攻擊其手指即可使其住院。看到此珍禽疫獸，請通報相關單位來追捕。」

陳玉珍認為身為公眾人物可以接受批評，但用粗俗、下流不值得鼓勵，控告謝立聖及約10名在底下留言的網友，涉嫌妨害名譽。謝立聖則表示，「我們並非無中生有的去污衊，新聞就是反覆播送，我們對此做了繪圖創作，而網友延伸討論罷了。」

檢察官調查認為，政治人物對外界評論應有較大的容忍度，謝立聖平常就會以插畫方式評論時事，並沒有針對陳玉珍而有所不同，且所根據的事件也不是無中生有，受言論自由保障，因此處分不起訴。至於留言網友只有查出3人身分，都一併獲得不起訴。

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